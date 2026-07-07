إبراهيم فايق عن هدف ياسر ابراهيم:يابن اللاعيبه

أحرز منتخب مصر الهدف الاول في شباك الارجنتين من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

و علق الإعلامي إبراهيم فايق عبر فيسبوك كاتبا:‏جوووووووووووول.. الله اكبر.. جووووووووول يابن اللاعيبه يا ياسر يا ابراهيم.. ايه العرضية دي يا مروان يا بن اللاعيبه.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.