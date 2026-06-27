المونوريل ينطلق رسميًا.. تشغيل الخط بالكامل من مدينة نصر للعاصمة الإدارية

شهدت محطة الاستاد بمدينة نصر، اليوم السبت 27 يونيو، توافدًا متزايدًا من الركاب على المرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق القاهرة، وذلك مع بدء التشغيل الرسمي للخط بالكامل.

وبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل اعتبارًا من صباح اليوم من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ليغطي المسار الكامل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بـ22 محطة تخدم مختلف مناطق الامتداد العمراني شرق القاهرة.

ويأتي تشغيل الخط بالكامل ليشكل إضافة مهمة لمنظومة النقل الجماعي الذكي في مصر، حيث يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الازدحام المروري على الطرق الرئيسية.

وفي سياق متصل، يتيح مشروع المونوريل تكاملًا مباشرًا مع عدد من وسائل النقل الجماعي الحديثة، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، كما يرتبط بالأتوبيس الترددي السريع BRT في محطة المشير طنطاوي، إضافة إلى الربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا التكامل بين وسائل النقل المختلفة خطوة مهمة نحو إنشاء شبكة نقل متكاملة تعتمد على أحدث النظم الذكية، بما يواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.