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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"يورونيوز": واشنطن تراجع وجودها العسكري في أوروبا.. وضغوط على الناتو لتحمل مسئولية الدفاع

"يورونيوز": واشنطن تراجع وجودها العسكري في أوروبا.. وضغوط على الناتو لتحمل مسئولية الدفاع
"يورونيوز": واشنطن تراجع وجودها العسكري في أوروبا.. وضغوط على الناتو لتحمل مسئولية الدفاع
أ ش أ

 أعلنت الولايات المتحدة بدء مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا، في خطوة رأت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنها ربما تهدف إلى دفع حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو تحمل مسئولية أكبر في الدفاع عن القارة، وسط استمرار الانتقادات الأمريكية لحلفائها الأوروبيين بشأن تقاسم الأعباء الأمنية.

وأوضح وكيل وزارة الحرب الأمريكية للسياسات إلبريدج كولبي، في تصريحات للصحفيين، أن المراجعة تستهدف ضمان انتقال حلف الناتو بشكل سريع ودائم إلى مرحلة تتولى فيها الدول الأوروبية المسئولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، مؤكدًا أن نتائجها ستسهم في بناء تحالف "أكثر قوة وعدالة واستدامة".

تأتي هذه الخطوة بعد شهر من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عزم واشنطن إعادة تقييم انتشار قواتها في أوروبا، مشيرًا خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل إلى أن المراجعة ستكون حقيقية، وأن بعض الدول ستنجح في تلبية التوقعات، بينما ستخفق أخرى.

وخلال الاجتماع، جدد هيجسيث انتقاداته للحلفاء الأوروبيين بسبب ما اعتبره ضعفًا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مشيرًا إلى رفض بعض الدول الأوروبية السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعدها لتنفيذ الهجمات، كما لوّح بخفض المساهمة المالية الأمريكية في حلف الناتو إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها.

وتثير المراجعة الأمريكية قلقًا بين الحلفاء الأوروبيين، رغم أنها لم تكن مفاجئة، في ظل توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطالبة أوروبا بتحمل نصيب أكبر من مسئولياتها الأمنية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الدول الأوروبية كانت على علم مسبق بخطط واشنطن لإعادة انتشار قواتها، مشددًا على ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر قدرة على ضمان أمنها بنفسها.

وتسارعت خلال الأشهر الأخيرة جهود الدول الأوروبية وكندا لتعزيز قدراتها الدفاعية، في ظل تزايد الشكوك بشأن مستقبل الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه حلفائها.

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