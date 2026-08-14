إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص في هجوم للمستوطنين شرق الخليل

أصيب مواطن وفتاة فلسطينيين برصاص مستوطنين إرهابيين في بلدة سعير شرق الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الجمعة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد دهسه من قبل مستوطن في بيت أمر شمالا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة العديسة في بلدة سعير، وأطلقوا الرصاص الحي صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف نقلت مواطنا وفتاة مصابان بالرصاص الحي، واحدة في الرأس والظهر، والأخرى في الظهر.

اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني حمادة كواملة، عقب قيام مستوطن بدهسه، خلال عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن بالقرب من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء فيها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، بحسب مصادر محلية.