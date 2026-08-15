الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لعمليات الإنقاذ في إندونيسيا عقب الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعمليات الإنقاذ عقب الزلزال القوي الذي ضرب قبالة جزيرة "فلوريس" الإندونيسية، وذلك من خلال نشر أنظمته للأقمار الصناعية في البلاد.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس" أوردته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم "السبت"، عن تعاطفها مع عائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر، مشيرة إلى أن أوروبا على استعداد لنشر برنامج "كوبرنيكوس"، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض، من أجل دعم جهود البحث والإنقاذ.

كانت السلطات الإندونيسية قد أفادت بأن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل الشمالي لجزيرة "فلوريس" الواقعة شرقي البلاد، على بعد نحو 68 كيلومترا تقريبا من بلدة "إندي" الساحلية، وأسفر عن مصرع 38 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين.

ووقعت عشرات الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال، إذ بلغت شدة أقواها 6.1 درجة على مقياس ريختر.. فيما لا تزال السلطات تجري تقييما لحجم الضرر الكامل الذي خلفه الزلزال.