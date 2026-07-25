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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف عموتة من ضم الصفقات الجديدة لمعسكر الأهلي مباشرة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي عن انضمام الصفقات الجديدة مباشرة لمعسكر الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “منصف بقرار وسفيان بن جديدة طلبا الانضمام لمعسكر الأهلي في إسبانيا مباشرة.. ولكن الحسين عموتة رفض وطلب حضورهم قبل السفر”.

ويترقب النادي الأهلي وصول المهاجم المغربي سفيان بن جديدة إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء حسم الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين مسئولي الأهلي ونادي المغرب الفاسي، شهدت توافقًا كاملًا على جميع البنود المالية والتعاقدية، ليتم الاتفاق على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يخضع بن جديدة للفحوصات الطبية فور وصوله إلى القاهرة، قبل توقيع العقود بشكل رسمي والانضمام إلى تدريبات الفريق، استعدادًا لبدء مشواره مع الأهلي خلال الموسم الجديد.

واتفق الأهلي مع اللاعب على توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم، مع وجود بند يمنح النادي حق تمديد التعاقد لموسم إضافي، وفقًا لتقييم الجهاز الفني ورؤية إدارة الكرة في الفترة المقبلة.

الأهلي سفيان بن جديدة أحمد حسن

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