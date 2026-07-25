يوسف أوباما يشارك صورا جديدة من معسكر بيراميدز

شارك يوسف أوباما، لاعب نادي بيراميدز صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر يوسف أوباما من مران معسكر بيراميدز في تركيا، استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز معسكرا إعداديا في مدينة أرضروم التركية يستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل ويتخلله 4 مباريات ودية قوية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا رفع معدل الحمل البدني لزيادة اللياقة البدنية للاعبين مع تدريبات تحمل وبدني قوية.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات الفريق في المعسكر قبل خوض أولى اللقاءات الودية أمام بيرسبوليس الإيراني يوم الأحد المقبل.