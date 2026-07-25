صفقات من العيار الثقيل لثلاثي قمة الدوري المصري

يشهد موسم الانتقالات الصيفية الحالي صفقات من العيار الثقيل بين أندية الدوري المصري استعدادا للموسم الجديد 2026-2027
ومن بين صفقات ثلاثي القمة في الدوري المصري حتى الآن:
الزمالك:
عودة حسام أشرف من إعارته لسموحة.
عودة محمد عاطف من إعارته لطلائع الجيش.
عودة مصطفى الزناري من إعارته للبنك الأهلي.
بيراميدز:
خالد عوض من طلائع الجيش.
إياد العسقلاني من روستوف الروسي.
عودة عبد الرحمن مجدي من إعارته للاتحاد السكندري.
عودة محمود صابر من إعارته لزد.
الأهلي:
ضم سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي.
ضم منصف بقرار من دينامو زغرب الأوكراني.
ضم أقطاي عبد الله من إنبي.
ضم علي محمود من إنبي.
عودة محمد مجدي قفشة من إعارته للاتحاد السكندري.
عودة كريم الدبيس من إعارته لسيراميكا كليوباترا.
عودة عمر كمال عبد الواحد من إعارته لسيراميكا كليوباترا.