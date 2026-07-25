قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب بالشيوخ: واشنطن أخطأت في تقدير الحرب مع إيران.. ولا أتوقع الوصول لاتفاق قريبًا
بعد تسمم طفلين .. تحذير من الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير
الكويت تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
الزمالك يوجه الشكر للجنة الاستثمار بعد نجاحها في تأمين الرخصة الأفريقية
خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات التصعيد الأمريكي ضد إيران
بعد الإعلان عن لجنة لدراسة وتجديد العقد.. هل توجد خلافات بين حسام حسن واتحاد الكرة؟
قرار عاجل بشأن موظف تحرش بفتاة داخل مينى باص بالقاهرة
متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف
سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا
شهيرة : محمد رياض مش هو اللى كرمني.. مفيش حد بيكرم حماته
عمرو أديب : انقطاع الكهرباء في عدة محافظات يثير تساؤلات.. هل السبب موجة الحر أم ضغوط الشبكة؟
الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد فني: اتجاه الفنانين للمطاعم والكافيهات هدفه تأمين المستقبل وليس الابتعاد عن الفن

طارق الشناوي
طارق الشناوي
رحمة سمير

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن اتجاه عدد من الفنانين إلى الاستثمار في المطاعم والكافيهات خلال السنوات الأخيرة يأتي في إطار تأمين مستقبلهم المادي، مشددًا على أن التجارة مهنة شريفة ولا تستدعي أي انتقاد.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية، أن العمل الفني بطبيعته غير مستقر، لذلك يسعى الفنانون إلى تنويع مصادر دخلهم لضمان الاستقرار، قائلًا: "الهدف هو تأمين الحياة، وليس هناك ما يعيب أن يتاجر الفنان."

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنتاج الفني ليس مناسبًا لكل الفنانين، لأن الإنتاج يحتاج إلى موهبة وخبرة مختلفة، موضحًا أن بعض النجوم نجحوا في الإنتاج، بينما يفضل آخرون توجيه استثماراتهم إلى مجالات أخرى مثل المطاعم أو العقارات.

وأضاف أن الأفضل هو أن يستثمر الفنان في المجال الفني إذا كان يمتلك القدرة على ذلك، لكنه أكد أن من يختار الاستثمار في أي نشاط تجاري مشروع "لم يرتكب أي خطأ"، معتبرًا أن لكل فنان الحرية في إدارة أمواله بالشكل الذي يراه مناسبًا.

https://web.facebook.com/reel/1260697027126614 

ناقد الفني والكافيهات للمطاعم المستقبل الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

بيان هام من المجلس القومي للمرأة بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق

دعاء جنينة رئيس الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية

قضايا عاجلة.. الأطباء تفتح ملفات التحول الرقمي وحماية المهنة وتطوير مشروع العلاج

عاصفة

عاصفة ترابية قادمة.. تحذيرات من الأرصاد وارتفاع بدرجات الحرارة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد