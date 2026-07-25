ناقد فني: اتجاه الفنانين للمطاعم والكافيهات هدفه تأمين المستقبل وليس الابتعاد عن الفن

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن اتجاه عدد من الفنانين إلى الاستثمار في المطاعم والكافيهات خلال السنوات الأخيرة يأتي في إطار تأمين مستقبلهم المادي، مشددًا على أن التجارة مهنة شريفة ولا تستدعي أي انتقاد.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية، أن العمل الفني بطبيعته غير مستقر، لذلك يسعى الفنانون إلى تنويع مصادر دخلهم لضمان الاستقرار، قائلًا: "الهدف هو تأمين الحياة، وليس هناك ما يعيب أن يتاجر الفنان."

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنتاج الفني ليس مناسبًا لكل الفنانين، لأن الإنتاج يحتاج إلى موهبة وخبرة مختلفة، موضحًا أن بعض النجوم نجحوا في الإنتاج، بينما يفضل آخرون توجيه استثماراتهم إلى مجالات أخرى مثل المطاعم أو العقارات.

وأضاف أن الأفضل هو أن يستثمر الفنان في المجال الفني إذا كان يمتلك القدرة على ذلك، لكنه أكد أن من يختار الاستثمار في أي نشاط تجاري مشروع "لم يرتكب أي خطأ"، معتبرًا أن لكل فنان الحرية في إدارة أمواله بالشكل الذي يراه مناسبًا.

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