خبير استراتيجي يحذر من سيناريو إشعال مواجهة عربية إيرانية.. ويكشف حسابات إسرائيل وأمريكا تجاه طهران

كشف اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل التحركات الإسرائيلية والأمريكية المرتبطة بالتعامل مع التهديدات الإيرانية في المنطقة، محذرًا من محاولات تهدف إلى نقل الصراع إلى مواجهة إقليمية واسعة بين الدول العربية وإيران.

إشراك دول الخليج في مواجهة مباشرة

وأوضح عبد المحسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن تقارير غربية تحدثت عن تحركات إسرائيلية تستهدف دفع الولايات المتحدة إلى تبني سيناريوهات تقوم على إشراك دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران، بما يوسع نطاق الصراع في المنطقة.

تحويل مسار المواجهة

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن إسرائيل تسعى، بحسب رؤيته، إلى تحويل مسار المواجهة إلى صراع عربي-فارسي، بحيث تنشغل أطراف المنطقة باستنزاف متبادل، بينما تحقق تل أبيب أهدافها الاستراتيجية وتقلل من انخراط واشنطن المباشر في الأزمة.

التعامل مع الملف الإيراني

وأضاف أن التعامل مع الملف الإيراني يشهد طرح عدد من السيناريوهات العسكرية والسياسية داخل الإدارة الأمريكية، تتراوح بين احتواء قدرات طهران والضغط عليها، وصولًا إلى خيارات أكثر تصعيدًا تستهدف تغيير طبيعة النظام القائم، مؤكدًا أن تطورات المرحلة المقبلة ستحدد شكل التوازنات الجديدة في المنطقة.