الخارجية الروسية: لافروف وروبيو يبحثان في مانيلا القضايا الثنائية والأزمة الأوكرانية والوضع في الخليج العربي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، القضايا الثنائية والدولية والأزمة الأوكرانية، وكذلك الوضع في الخليج العربي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه جرى خلال الاجتماع تبادل شامل للآراء حول طيفٍ واسعٍ من القضايا الثنائية والدولية، استنادًا إلى الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرًا.

وخلال مناقشة القضايا الأوكرانية، بحسب البيان، أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الوضع الراهن على طول خط التماس، وشدد على عدم جواز مواصلة تسليح نظام كييف، وعلى السياسات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الدول الأوروبية عمومًا، والتي لا تزال تسعى إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وأضاف البيان أن لافروف أكد مرة أخرى استعداد الجانب الروسي لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتزامه بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في أنكوريج (والتي وافق عليها الزعيم الروسي)".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تمت مناقشة قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك الوضع في الخليج العربي.

ورحّب كلٌّ من لافروف وروبيو باستئناف الاتصالات الكاملة بين مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية ووكالة "ناسا"، كما أيدا تطوير التبادلات البرلمانية والعلاقات الثقافية.

وبحسب البيان، فإنه تم التركيز على تطبيع أوضاع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية.