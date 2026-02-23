قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف حمدي فتحي من العودة لـ الدوري المصري

حمدي فتحي
حمدي فتحي
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن مستقبل حمدي فتحي لاعب خط وسط الوكرة القطري، بالتزامن مع العروض الكبيرة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا، وموقف عودته إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال فتح الله زيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حمدي فتحي يشعر براحة كبيرة في صفوف الوكرة بعيداً عن الضغوط الجماهيرية، كما أنه يتقاضى راتباً مالياً كبيراً للغاية يتخطى 1.6 مليون دولار سنويا بخلاف بعض الامتيازات والمكافآت التي تصل إلى قرابة 80 مليون جنيه مصري سنويا وهو ما يجعل من فكرة دفع هذا الأجر المماثل من قبل أحد الأندية المصرية أمرًا مستحيلًا".

وأضاف: "يركز اللاعب خلال الوقت الراهن على تقديم مستوى مميز بصحبة فريقه والحفاظ على لعبه كأساسي حتى يتسنى له المشاركة في كأس العالم 2026 ومن ثم البحث عن عروض جديدة من الدوري السعودي وهو الهدف الرئيسي بالنسبة له".


وكان قد كشف الإعلامي خالد خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي لم تدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية مع حمدي فتحي بشأن عودته إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد أوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب مطروح ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج في نهاية الموسم، إلا أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة الفنية فقط، دون وجود تواصل مباشر أو خطوات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من خيار لتدعيم هذا المركز، في ظل احتمالية حدوث تغييرات داخل صفوف الفريق، مؤكداً أن حسم الملف سيكون وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الإعلامي فتح الله زيدان حمدي فتحي لاعب خط وسط الوكرة القطري القطري حمدي فتحي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

محمد عواد

من التمرد للاعتذار .. نهاية أزمة محمد عواد في الزمالك

أهلي جدة

أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

الزمالك

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري غدا

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد