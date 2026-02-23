موقف حمدي فتحي من العودة لـ الدوري المصري

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن مستقبل حمدي فتحي لاعب خط وسط الوكرة القطري، بالتزامن مع العروض الكبيرة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا، وموقف عودته إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال فتح الله زيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حمدي فتحي يشعر براحة كبيرة في صفوف الوكرة بعيداً عن الضغوط الجماهيرية، كما أنه يتقاضى راتباً مالياً كبيراً للغاية يتخطى 1.6 مليون دولار سنويا بخلاف بعض الامتيازات والمكافآت التي تصل إلى قرابة 80 مليون جنيه مصري سنويا وهو ما يجعل من فكرة دفع هذا الأجر المماثل من قبل أحد الأندية المصرية أمرًا مستحيلًا".

وأضاف: "يركز اللاعب خلال الوقت الراهن على تقديم مستوى مميز بصحبة فريقه والحفاظ على لعبه كأساسي حتى يتسنى له المشاركة في كأس العالم 2026 ومن ثم البحث عن عروض جديدة من الدوري السعودي وهو الهدف الرئيسي بالنسبة له".



وكان قد كشف الإعلامي خالد خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي لم تدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية مع حمدي فتحي بشأن عودته إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد أوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب مطروح ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج في نهاية الموسم، إلا أن الأمر لا يزال في إطار الدراسة الفنية فقط، دون وجود تواصل مباشر أو خطوات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس أكثر من خيار لتدعيم هذا المركز، في ظل احتمالية حدوث تغييرات داخل صفوف الفريق، مؤكداً أن حسم الملف سيكون وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.