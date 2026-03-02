ارتفاع سعر النفط.. تبعات كارثية لإغلاق مضيق هرمز على المنطقة العربية.. فيديو

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، عن الأضرار الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وأسعار الغاز والنفط.

وقال ناصر قلاوون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «مضيق هرمز يختصر الحاجة للطاقة في العالم، وهو يعني الاقتصاد والنمو العالمي، خاصةً بالنسبة للهند والصين».

وأشار قلاوون إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز سيزيد من شبح التضخم في المنطقة العربية.

وأكد الخبير في الاقتصاد السياسي أن أكثر المتضررين من الحرب هم الهند والصين واليابان بسبب توقعات بارتفاع سعر النفط العالمي، حتى الولايات المتحدة يمكن أن تتأثر من إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف قلاوون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر بالسلب على المواطن بشكل عام وستتأثر بسببه الصناعات الأوروبية والنمو العالمي ككل.

وتابع قائلًا: «الكل في العالم يحتاج للمنطقة العربية، وهي الآن فوق برميل بارود أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل».

ورأى قلاوون أن إيران يجب أن تدافع عن نفسها بدلًا من أن تضرب جيرانها من الدول العربية، وأنه يجب أن تدافع عن نفسها ليس بالحرب ولكن عن طريق تفادي الحرب عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية

وتحدث قلاوون عن أن أمريكا تريد من إيران أن ترفع الراية البيضاء ولديها أجندة واضحة تهدف لإسقاط النظام الإيراني، وأن يكون هناك مفاوضات على إلغاء البرنامج النووي برمته وليس مفاوضات على شكل البرنامج.