ماكينة الأهداف لا تتوقف.. هالاند يزاحم ميسي ويترك مبابي ورونالدو خلفه

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كتابة الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، بعدما وصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية، خلال مواجهة فريق كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند التاريخي ليؤكد معدله التهديفي الاستثنائي، حيث احتاج النجم النرويجي إلى 384 مباراة فقط للوصول إلى 300 هدف مع الأندية.

وبهذا الرقم، تفوق هالاند في سرعة الوصول إلى هذا الإنجاز على عدد من أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث، حيث وصل كيليان مبابي إلى 300 هدف في 398 مباراة، بينما احتاج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 499 مباراة لتحقيق الرقم ذاته.

ورغم ذلك، يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم الأفضل في هذه المقارنة، بعدما وصل إلى 300 هدف مع الأندية في 365 مباراة فقط، ليكون اللاعب الوحيد الذي تخطى هالاند في سرعة الوصول إلى هذا الإنجاز.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة طويلة من الأرقام القياسية التي حققها هالاند منذ بداية مسيرته، خاصة مع مانشستر سيتي، بعدما أصبح من أسرع الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويؤكد وصول هالاند إلى 300 هدف في هذا العمر المبكر أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحطيم المزيد من الأرقام التاريخية، في ظل معدله التهديفي اللافت واستمراره في قيادة هجوم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.

ترتيب الوصول إلى 300 هدف مع الأندية:

ليونيل ميسي — 365 مباراة.

إيرلينج هالاند — 384 مباراة.

كيليان مبابي — 398 مباراة.

كريستيانو رونالدو — 499 مباراة.