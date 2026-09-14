ضمن مرحلته الثالثة.. "ابدأ حلمك" يواصل تدريب المواهب المسرحية بشمال سيناء

تواصلت الجولة التدريبية لمشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة العريش والمقدمة لأبناء محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار دعم المواهب المسرحية الشابة.

وتضمنت الفعاليات تدريبات متخصصة قدمها الفنان الدكتور صلاح مصطفى، مدرب الموسيقى والغناء، إلى جانب تدريبات قدمها كل من الدكتور أحمد أبو عميرة والفنان محمود حنفي، لتنمية مهارات المشاركين في مجالي التمثيل والسينوغرافيا، وذلك بحضور الفنان أحمد طه، المدير الفني للمشروع.

ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب، وتأتي الجولة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التي تضم محافظات الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء.

وتنفذ التدريبات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويشارك بها نحو 50 متدربا من أبناء محافظة شمال سيناء، ويقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين في مختلف مجالات المسرح لاكتشاف أعداد أكبر من المواهب الشابة وإتاحة فرص حقيقية أمامها للتدريب، وذلك برئاسة المخرج عصام السيد.