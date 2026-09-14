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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة 78 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. بعد قليل

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل، محاكمة 78 متهمًا في القضية رقم 19115 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، المعروفة بـ خلية مدينة نصر.

تفاصيل القضية 
 

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، بان تولوا قيادة بالجماعة المسماة القاعدة.

ووُجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، كما وُجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 78 متهمًا جنايات مدينة نصر أول خلية مدينة نصر

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