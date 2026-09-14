قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب
لم ييأس من الرفض.. كيف كان النبي يبحث عن الناس ليبلغهم رسالة الله؟
شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه
ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة
ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم
تطورات جديدة بقضية ياسين.. نيابة دمنهور تستمع لأقوال المجني عليه بعد الحكم على المتهم الرئيسي
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على 7 متهمين بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، اليوم الاثنين، الحكم فى إعادة محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بان تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس للأخير إلى تلك الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

محكمة جنايات مستأنف بدر مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة 7 متهمين الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد