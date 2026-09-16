قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي
الدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزة
اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا
ليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبر
كيف توفر نصف فاتورة الكهرباء؟.. عادات منزلية بسيطة لتخفيض الاستهلاك
تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة
حبس دجال يدير صفحة للشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة في القليوبية
ارتفاع ضحايا عقار غزة لـ 11 شخصا.. والدفاع المدني يحذر من انهيار 2000 مبني
قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟
علي جمعة: من أسباب قلة البركة في زماننا هذا إعراض الكثير منا عن كثرة الصلاة على سيدنا النبي
هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بمرضه النفسي؟.. الإفتاء تحذّر من 5 أشياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لوك بسيط .. «درة» تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

درة
درة
نهى هجرس

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة درة 

وتألقت درة، مرتدية قميصا لافتا باللون الأبيض، ونسقت معه بنطالا ذا تصميم عصري باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة

درة صور درة اخبار درة اطلالات درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

حالة يتم فيها الإعفاء من عقوبة الرشوة طبقا للقانون.. تعرف عليها

التعليم

من تأهيل معلم المدرسة الفنية إلى إعداد معلم الصفوف الأولى.. كيف يبني قانون التعليم منظومة الكوادر؟

الإيجار القديم

أين سيذهب ملايين المستأجرين؟.. مطالبة برلمانية بحلول قبل انتهاء مدة الإيجار القديم

بالصور

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد