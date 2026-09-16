لوك بسيط .. «درة» تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة درة

وتألقت درة، مرتدية قميصا لافتا باللون الأبيض، ونسقت معه بنطالا ذا تصميم عصري باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة