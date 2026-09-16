سهل وسريع .. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

الحواوشي الاسكندراني من الأكلات المميزة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بالخطوات

مقادير حواوشي إسكندراني

عجينة بيتزا جاهزة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

فلفل رومي

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح وفلفل

كمون

بهارات

بابريكا

جنزبيل

بصل بودرة

ثوم بودرة

شطة

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني

أخلطي كل المكونات والخضار والبهارات مع اللحمة المفرومة

أخلطي المكونات جيدا ثم تفرد العجينة وتحشى بحشوة الحواوشي ويضاف طبقة أخرى من العجين وتغلق جيدا

ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم