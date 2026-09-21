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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل اجتماع الزمالك.. ومصير عائد صفقة بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

كشفت الإعلامية دينا سليم تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك أمس، موضحة أن مردود صفقة خوان بيزيرا سيتجه إلى فريق الكرة كأولوية.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور:"واتفق المجلس على توجيه كامل قيمة صفقة بيزيرا إلى ملف كرة القدم، مع عدم صرف أي جزء منها على الأمور الاجتماعية، على أن يتم تدبير مستحقات ألعاب الصالات من مصادر دخل أخرى".

وتابعت:"كما تم الاتفاق على بدء أعمال الحفر في أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بينما لم يتطرق الاجتماع إلى ملف شركة الكرة".

واختتمت أنه تم فتح ملف شركة الكرة بنادي الزمالك لكن لم يتم الاتفاق على مصيرها النهائي لافتاً إلى أنه سيكون هناك اجتماع لاحق لبحث الملف.

بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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