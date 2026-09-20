محافظ قنا يشدد على حصر المتغيرات المكانية وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأراضي

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لملفات التصالح وتراخيص المحال العامة، والتقنين والمتغيرات استرداد أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدولة بسرعة إنجاز هذه الملفات، والحفاظ على حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لملفات التصالح والمحال العامة، حيث وجه بضرورة حث المواطنين بأهمية إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن المتقاعسين غير الجادين.

وشدد الببلاوي، على ضرورة مراجعة كافة المتغيرات المكانية بدقة داخل الكتل السكنية لضمان رصد أي مخالفات أو تعديات جديدة في مهدها، مع ضرورة المتابعة المستمرة ووضع خطة زمنية واضحة لإنهاء كافة المتغيرات بكل وحدة محلية على حدة.

كما بحث محافظ قنا، ملف التقنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة إرسال طلبات المعاينة بشكل يومي لضمان سرعة إنجازها، مشددًا على التنسيق الكامل لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، تحقيقًا لمصلحة المواطنين واستقرار الأوضاع القانونية لهم.

تحديث المخططات التفصيلية

وأكد الببلاوي، ضرورة تحديث المخططات التفصيلية لكل مركز بالمحافظة لمواكبة التوسع العمراني والمتطلبات التنموية الجديدة، مع تشكيل لجنة من الحوكمة لمراجعة الرخص الصادرة بجميع الإدارات الهندسية والتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة.



