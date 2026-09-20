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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يزور عزبة البرج ويتفقد حلقة السمك ومصنع الثلج

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، جولة ميدانية بمدينة عزبة البرج سيرًا على الأقدام، لمتابعة أحوال المدينة والوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، و علي البيومي، رئيس مدينة عزبة البرج، و محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وحرصه على المتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين.

حلقه السمك

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط أعمال مزاد حلقة السمك بالمدينة، وحرص على التواصل مع التجار والبائعين، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأنشطة والخدمات، والتعامل مع أي معوقات تواجه المواطنين والعاملين.

مصنع الثلج

كما تفقد المحافظ مصنع الثلج بالمدينة، وتابع سير العمل به، وحرص على التواصل مع المواطنين والعاملين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية انتظام العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.

وفي سياق متصل، تفقد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي أحد مخابز المدينة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة للعمل، وضمان تقديم الخدمة بصورة منتظمة تلبي احتياجات المواطنين.

دمياط محافظ دمياط حلقه السمك حسام فوزي

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