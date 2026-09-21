خالد جاد الله يكشف كواليس ما حدث بين ربيع ياسين وأسامة حسن

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير أصبح الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يقلل من قيمة محمد الشناوي وما قدمه مع الفريق والمنتخب.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كنت متواجد في الاستوديو أثناء واقعة ربيع ياسين وأسامة حسن، وهو انفعل بسبب مقاطعة أسامة له وحس إن أسامة بيقلل من الأهلي".

وأضاف: "أسامة حسن في الفاصل أكد أنه لا يقصد أنه يقلل أو يهين الأهلي، وربيع ياسين من الناس المحترمة والمهذبة، وما حدث ممكن يكون نتيجة ضغوط من شيء قبل الحلقة".

وتابع: "مصطفى شوبير هو حارس مصر والأهلي الأساسي الحالي، وهذا لا يقلل من محمد الشناوي، ودي سنة الحياة، وهو منح الأهلي ومنتخب مصر كثيرًا".

وأكمل: "أرى أن عرض الأهلي لتجديد عقد محمد الشناوي موسمًا واحدًا يعتبر تكريمًا له، ودي فرصة للاعب، ولازم يجدد ويكون كادر إداري بعد كده".

وواصل: "بعد اعتزال الشناوي، الأهلي محتاج يتعاقد مع حارس مرمى آخر بجانب مصطفى شوبير وحمزة علاء".

وعن تقييمه لأداء الأهلي مع عموتة، قال: "أمنح الأهلي 6 من 10 على الأداء مع عموتة، والمفروض الأداء يكون أفضل من كده، وأتمنى يكون هناك تحسن في المستوى، ويصل المدرب لتقييم جيد لمراكز اللاعبين وقراءة المباريات، وهو تأخر في ذلك".

وأضاف: "هناك أشياء تحتاج لتصحيح من قبل عموتة، مثل قراءة المباريات والتغييرات في المباريات وتوظيف اللاعبين في مراكز معينة".

وتابع: "عموتة حتى الآن لم يستكشف إمكانيات حسين الشحات، وهو من المؤثرين جدًا ويمتلك حلولًا لا تتواجد في أجنحة الأهلي".

وأردف: "لو في فرصة لاستعادة محمد عبدالمنعم يبقى شيء جيد لتدعيم صفوف الأهلي، ولو حسام عبدالمجيد متاح سيكون إضافة لخط دفاع الأهلي، لأنه من المدافعين المميزين وسنه صغير".

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالحديث عن مباراة القمة، قائلًا: "مباراة القمة ستكون سجالًا بين الفريقين داخل الملعب، وظروف الأهلي أفضل من الزمالك، ولكن الفريق الأبيض يسير بشكل جيد في الدوري".