الديهي: استلف عشان أعمل عمرة دا مش مقبول.. وداعية إسلامي: كلامك كله أخطاء فادحة

أثار الإعلامي نشأت الديهي الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد تصريحاته الأخيرة عن العمرة.

قال نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN": "استلف علشان أعمل عمرة، أو أعمل جمعية علشان أعمل عمرة ده مش مقبول.. أنا مش راجل دين، بس بقولك: مش مقبولة لأن القاعدة "لمن استطاع إليه سبيلا".

ومن جانبه رد الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، على الإعلامي نشات الديهي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك قائلا:" عجيب كلامك أيها الإعلامى الفاضل وكأنك انتهيت من مناقشة كل شيء ولم يعد أمامك إلا الكلام عن العمرة".

وتابع محمد أبو بكر :" الحقيقة أن كلام حضرتك الذى قلته كله أخطاء فادحة فضلاً عن أنه يدخل فى باب النهى عن المعروف والأمر بالمنكر ، فيا سيدى العمرة باب طاعة ترتاح فيها النفوس لاسيما للمساكين من أمثالنا الذين لا ساحل لهم إلا مكة والمدينة ، وادعائك بعدم قبولها تأله على الله لأنه سبحانه بيده القبول وعدمه ولم يمنح هذا للأنبياء أنفسهم ،وأما كونها جائزة من مال الجمعية فنعم جائزة وألف نعم بل هى أى الجمعية من باب التعاون على البر والتقوى والتكافل الاجتماعى".

وأكمل محمد أبو بكر :" وما دمت تعرف أنك لست برجل دين الذى بالمناسبة لا وجود له فى الإسلام لأن مسماه عالم دين فلا تتحدث على ملأ الناس وتفتى بعدم القبول دون أن تتحرى وتسأل لا سيما وأنت فى متناولك الاتصال بأساتذتنا ومشايخنا ، وإنى أتوسل إليك بالله أن لا تضيق على الناس ولا تفسد عليهم ما يحبون ويشتاقون وإنى لأثق فى دينك وعقلك أن تتراجع عن مثل هذا الكلام وتعتذر إلى الله سبحانه ولك كل التحية".