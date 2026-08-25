نشأت الديهي لإيدي كوهين: متتكلمش عن مصر وانتو عندكم تبول لا إرادي بسبب طائرات ورقية

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، إيدي كوهين، بعد تغريدة أعلن خلالها دعمه لإثيوبيا في مواجهة مصر، مؤكدًا أن الحديث عن مصر لا يليق بمن يخشون من طائرات ورقية صنعها الأطفال.

وقال نشأت الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TEN": "آخر حاجة فيها ريحة إسرائيل هذه الرائحة الكريهة، إيدي كوهين خرج بتغريدة وقال إسرائيل مع إثيوبيا ظالمة أو مظلومة ضد العدو المصري".

وأضاف: "بيقول إن إحنا مع إثيوبيا ضد العدو المصري، وبقول لك أنت ومن تدافع عنهم في الحكومة الإسرائيلية مرعوبين من طائرات ورقية".

وأوضح الديهي أن طائرات الورق التي أطلقها أطفال فلسطينيون تسببت في حالة من الخوف داخل إسرائيل، قائلًا: "طائرات الورق بتاعت الأولاد والصبية والأطفال الفلسطينيين خلتكم تمشوا في حالة تبول لا إرادي يا إيدي، فبالتالي ما تتكلمش عن مصر تاني".

وواصل الإعلامي نشأت الديهي حديثه موجهًا رسالة إلى إيدي كوهين قائلًا: "ابعد عن مصر وكف لسانك القذر عن مصر، وفكرة إنك وإثيوبيا مع بعض إحنا عارفينها".

وأكد أن مصر دولة كبيرة، قائلًا: "الناس اللي بتخاف من طائرات ورقية صنعها صبية بيلعبوا بيها ما يتكلموش عن دولة بحجم مصر".