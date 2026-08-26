دينية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حماية المواطن وتخفيف الأعباء عن الفئات البسيطة

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة اهتمامات الدولة، وتستهدف حمايته من أي ممارسات تضر بمصالحه أو تزيد من أعبائه، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية تناولت ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، بما يؤكد أن تحسين جودة حياة المصريين يمثل هدفاً أساسياً للدولة.

وقال المحمدي، إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية؛ يمثل تأكيداً على أهمية المصارحة والشفافية، وإطلاع المواطنين على ما أنجزته الدولة والتحديات التي واجهتها، بما يعزز وعي المواطن ويجعله شريكاً في متابعة مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أن وضوح المعلومات يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، واحترام التعاقدات في المشروعات العقارية وسرعة تسليم الوحدات، تؤكد حرص الدولة على حماية أموال المواطنين وحقوقهم، وعدم السماح بأي تجاوزات يمكن أن تلحق الضرر بهم، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وأوضح المحمدي، أن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، والتواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين، إلى جانب تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين، تمثل منظومة متكاملة لحماية المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس انحياز الدولة لمصلحة المواطن وحرصها على توفير حياة أكثر استقراراً وأماناً له ولأسرته.