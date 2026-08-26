قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز
ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
التعليم تزف خبراً ساراً للحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة
وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر
فرنسا تجدد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير التعليم يكشف تفاصيل خطة إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الإبتدائية بحلول عام2027/ 2028
وزير الأوقاف يشهد ختم "صحيح البخاري" و"الشمائل المحمدية" للترمذي بمسجد الحسين
450 شرطيًا لتأمين مباراة ليون وفنربخشة في دوري أبطال أوروبا
مشروعات استيطانية| محافظة القدس المحتلة: تعزيزات عسكرية إسرائيلية في محيط قلنديا
الأحد.. افتتاح ملتقى توظيف يوفر 14,486 فرصة عمل للشباب في 4 محافظات
وزير الخارجية الإيطالي: هدفنا في لبنان «تيسير الحوار» وليس «الهيمنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دينية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حماية المواطن وتخفيف الأعباء عن الفئات البسيطة

الدكتور طارق المحمدي
الدكتور طارق المحمدي
فريدة محمد

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة اهتمامات الدولة، وتستهدف حمايته من أي ممارسات تضر بمصالحه أو تزيد من أعبائه، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية تناولت ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، بما يؤكد أن تحسين جودة حياة المصريين يمثل هدفاً أساسياً للدولة.

وقال المحمدي، إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية؛ يمثل تأكيداً على أهمية المصارحة والشفافية، وإطلاع المواطنين على ما أنجزته الدولة والتحديات التي واجهتها، بما يعزز وعي المواطن ويجعله شريكاً في متابعة مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أن وضوح المعلومات يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، واحترام التعاقدات في المشروعات العقارية وسرعة تسليم الوحدات، تؤكد حرص الدولة على حماية أموال المواطنين وحقوقهم، وعدم السماح بأي تجاوزات يمكن أن تلحق الضرر بهم، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وأوضح المحمدي، أن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، والتواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين، إلى جانب تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين، تمثل منظومة متكاملة لحماية المواطن وتحسين ظروفه المعيشية، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس انحياز الدولة لمصلحة المواطن وحرصها على توفير حياة أكثر استقراراً وأماناً له ولأسرته.

دينية النواب الرئيس السيسي حماية المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

ترشيحاتنا

النائب أحمد خالد ممدوح

عضو «ثقافة وإعلام الشيوخ»: المصارحة والحوار المجتمعي أقوى سلاح لمواجهة الشائعات وحماية الوعي

الدكتور طارق المحمدي

دينية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حماية المواطن وتخفيف الأعباء عن الفئات البسيطة

النائب محمد مظلوم

النائب محمد مظلوم: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لحماية حقوق الشعب

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد