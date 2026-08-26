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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 4 أيام.. غلق جزئي بشارع السودان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – ٦ أكتوبر وذلك بجوار الجزيرة الوسطى بشارع السودان، وتحديدًا أمام موقف أتوبيسات هيئة النقل العام، تقرر إجراء غلق جزئي بموقع الأعمال.

وتوضح محافظة الجيزة أن الغلق الجزئي سيكون باتجاهي شارع السودان في الموقع المشار إليه وذلك لمدة ٤ أيام اعتبارًا من الساعة ١٢ صباحًا يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ وحتى الساعة ٦ صباحًا يوم الاثنين الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ على أن تُنفذ الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وتم التأكيد على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بترك حارة مرورية بعرض ٥ أمتار بكل اتجاه بما يضمن استمرار حركة المركبات وعدم إعاقة السيولة المرورية بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والعواكس الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بموقع الأعمال لتسيير الحركة المرورية ومتابعتها على مدار الساعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة شارع السودان

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