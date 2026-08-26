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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: لا يوجد أي خلاف بين إيطاليا والولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيطالي: لا يوجد أي خلاف بين إيطاليا والولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيطالي: لا يوجد أي خلاف بين إيطاليا والولايات المتحدة
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي خلاف بين إيطاليا والولايات المتحدة وأن العلاقة الوطيدة بين البلدين تتجاوز رؤساء الدول، وذلك وسط توترات بشأن عدم دعم روما لحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

وقال تاياني: "لم يحدث أي خلاف مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه من الطبيعي أن يجري الحلفاء مناقشات صريحة حول الأزمات الدولية.

وأضاف: "تبقى العلاقات عبر الأطلسي حجر الزاوية لأمننا، لا سيما في وقت يثق فيه خصومنا الاستراتيجيون بهشاشة الغرب المتزايدة."

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد قالت في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة المالضي، إنها اعتقدت أن الحوار مع ترامب سيكون أسهل نظرا لتوافقهما السياسي في معارضة المهاجرين وثقافة "الصحوة"، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو في نهاية المطاف، بعد أن انقلب عليها لعدم دعمها حربه.

وكانت ميلوني الزعيمة الأوروبية الوحيدة المدعوة لحضور حفل تنصيب ترامب، والتي وصفها ترامب بأنها "جميلة"، وقالت بعد قمة الناتو في أنقرة الشهر الماضي، إنها لا تندم على شيء مع ترامب بعد خلافهما حول الحرب على إيران، وأنها تسعى إلى تحقيق الوحدة الغربية. وعند سؤالها عن أحدث انتقاد لاذع من ترامب لها، والذي تمثل في صورة لها تنظر إليه بإعجاب مع تعليق "مطلوب أمر تقييدي"، امتنعت عن التعليق.

وقال ترامب إن إيطاليا "أخطأت خطأ فادحا" في قراراتها بشأن استخدام قواعدها.

وكانت إيطاليا قد رفضت منح واشنطن الإذن لقاذفاتها باستخدام قاعدة سيجونيلا الجوية في صقلية خلال الحرب الإيرانية في مارس الماضي، كما أدى رفض روما التدخل في الحرب الإيرانية إلى توتر العلاقة بين ترامب وميلوني، اللذين كانا يتمتعان بعلاقة ودية سابقا، فيما أشعل ترامب فتيل الخلاف بقوله إن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي.

وردت ميلوني بأن القصة مختلقة، وانتقدت ترامب لسوء معاملته لحلفائه بينما يتساهل مع خصوم الغرب .

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلاف بين إيطاليا والولايات المتحدة العلاقة الوطيدة بين البلدين عدم دعم روما لحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران

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