وزير خارجية عمان يبحث مع نظيريه في تونس وبروناي تطوير التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية محمد علي النفطي، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت الخارجية العمانية – في بيان اليوم الأربعاء – أن الوزيرين تبادلا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني، والأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي دار السلام، حيث تناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عُمان وبروناي دار السلام، وما تستند إليه من روابط وثيقة وتفاهم متبادل، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أوسع.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.