ضربة أمنية في المراغة.. ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما مخدرات وسلاح ناري

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في توجيه ضربة أمنية جديدة للعناصر الإجرامية بدائرة مركز المراغة، أسفرت عن ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير مباحث سوهاج، والعميد طارق أبوسديرة، مدير المباحث، وبقيادة المقدم أحمد إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة.

تم تكثيف التحريات والمعلومات حول عدد من العناصر الإجرامية المشتبه في نشاطهم بدائرة المركز، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وأسفرت التحريات عن تحديد أحد العناصر الإجرامية بقرية بناويط، وباستهدافه تم ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة يُشتبه في كونها من مخدر الشابو، إلى جانب سلاح ناري.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وفي واقعة أخرى، تمكنت القوة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بقرية فزارة التابعة لمركز المراغة، وذلك عقب استهدافه ضمن الحملة الأمنية، وعثرت القوات بحوزة المتهم على سلاح ناري، وتم اقتياده والتحفظ عليه والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكثفة بمختلف المراكز والأقسام، لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، في إطار جهودها المستمرة لفرض السيطرة الأمنية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الوقائع، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.