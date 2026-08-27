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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد أمين يستعد لـ«مين مع أمين».. 3 أكتوبر

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد البهى

يستعد الفنان أحمد أمين لتقديم ستاند أب كوميدي يحمل اسم «مين مع أمين»، يوم 3 أكتوبر المقبل، في إمارة دبي.

علق الفنان أحمد أمين على الجدل المثار بشأن حق الأداء العلني، بعد الخلاف بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية.

وقال أحمد أمين في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلام كتير بيدور عن حق الأداء العلني اليومين دول ومصدعينكم، أنا عارف.. ناس كتير هتقول وإحنا مالنا، فحبيت أحكيلكم الموضوع ببساطة».

وأضاف: «أي أغنية قديمة بتسمعها، أو فيلم، أو عمل فني بيتعرض، بيبقى فيه صناع كتير علاقتهم بالعمل ده عمرها ما بتخلص.. هما ابتكروه من سنين، وده شغلهم وفكرهم. السؤال بقى: هل ينفع إن العمل يعيش ويفضل يأثر على سمعة الفنان، ويفضل يسعد ناس أكتر، من غير ما يكون للصانع ده حق في إنه ياخد ولو عائد بسيط من اللي بيرجع من إعادة عرض الأعمال دي؟».

وتابع: «ده اسمه في الفن حق الأداء العلني، وده قانون قديم بالمناسبة من 2002، ومطبق في أغلب دول العالم.. وفكرته مفعلة جدًا على يوتيوب مثلًا، وبيفضل صانع المحتوى يكسب عائد من كل مشاهداته طول ما فيه ناس بتتفرج.. وكمان بيحمي اللي عامل الفيديو ده، وما بيسمحش لحد ياخد شغله وينزله في مكان تاني».

واختتم: «فيه فنانين، والقصص كتير، انتهت حياتهم بظروف صعبة جدًا، في حين إنه عنده رصيد ضخم جدًا من الأعمال بتتعرض لغاية النهارده. أنا مع تفعيل قانون حق الأداء العلني.. وعمر ما حماية حقوق المبدعين ما هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين وأصحاب الأعمال، بالعكس، إحنا كلنا في مركب واحدة.. كلنا نفسنا في صناعة أقوى قادرة تكمل وتسعد جمهور كبير كل يوم»

الفنان أحمد أمين أحمد أمين مين مع أمين

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