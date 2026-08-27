وفاة الفنانة اليابانية يايوي كوساما عن 97 عامًا.. رحيل أيقونة النقاط الملونة

توفيت الفنانة اليابانية الرائدة يايوي كوساما عن عمر ناهز 97 عامًا، لتسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، جعلت منها واحدة من أبرز الأسماء في الفن المعاصر، وأكثرها حضورًا وتأثيرًا على مستوى العالم.

وأعلنت شركة كوساما وفاتها في أحد مستشفيات العاصمة اليابانية طوكيو، موضحة أن الفنانة كرست حياتها للفن والإبداع، وظلت متمسكة بمشروعها الفني حتى أيامها الأخيرة، رغم تقدمها في العمر.

وقالت الشركة إن مسيرة كوساما لم تقتصر على الفنون البصرية، بل شملت أيضًا الأداء الفني والكتابة والشعر، مؤكدة أن أعمالها ستظل حاضرة بوصفها إرثًا فنيًا حمل رسائل عن الأمل والقوة والاستمرار.

رحلة فنية بدأت في اليابان

ولدت يايوي كوساما عام 1929 في مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو اليابانية، وبدأ ارتباطها بالفن منذ طفولتها، قبل أن تتطور تجربتها تدريجيًا لتأخذ طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وفي مرحلة لاحقة من حياتها، انتقلت كوساما إلى الولايات المتحدة، حيث وجدت نفسها وسط المشهد الفني الطليعي في نيويورك خلال ستينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت تحولًا كبيرًا في مسيرتها وتقديمها مجموعة من الأفكار والأعمال غير التقليدية.

وقدمت الفنانة خلال تلك المرحلة أعمالًا اعتمدت على التكرار والامتداد والتجارب البصرية والجسدية، إلى جانب منحوتات وأعمال أداء أثارت اهتمامًا واسعًا وجدلًا في الأوساط الفنية.

لكن طريقها لم يكن سهلًا، خصوصًا في ظل هيمنة الفنانين الرجال على المشهد الفني آنذاك، وهو ما جعل كوساما تشعر في مراحل مختلفة بأن بعض أفكارها لم تحصل على التقدير الذي تستحقه.

صراع من أجل الاعتراف الفني

تحدثت كوساما خلال حياتها عن اعتقادها بأن بعض أفكارها الفنية جرى استنساخها أو إعادة تقديمها من جانب فنانين رجال، قبل أن تحظى تلك الأعمال باهتمام أكبر وانتشار أوسع.

ورغم الصعوبات التي واجهتها، واصلت تطوير عالمها الفني الخاص، الذي أصبح لاحقًا يحمل بصمتها الواضحة، سواء من خلال النقاط المتكررة أو المرايا أو الأضواء أو الأشكال العضوية، وعلى رأسها القرع الذي تحول إلى أحد أشهر الرموز المرتبطة باسمها.

ومع مرور السنوات، لم تعد أعمال كوساما مجرد تجارب فنية طليعية، بل أصبحت جزءًا من الثقافة البصرية العالمية، وجذبت جمهورًا واسعًا يتجاوز حدود المتاحف والمعارض المتخصصة.

غرف المرايا اللانهائية

ومن أكثر المشاريع التي رسخت مكانة يايوي كوساما عالميًا سلسلة "غرف المرايا اللانهائية" (Infinity Mirror Rooms)، وهي تجارب فنية اعتمدت على استخدام المرايا والأضواء والمساحات المتكررة لخلق إحساس بصري بالامتداد بلا نهاية.

ودخل الزائر في هذه الأعمال إلى فضاء يبدو وكأنه لا ينتهي، حيث تتكرر الانعكاسات والأضواء والأشكال في جميع الاتجاهات، بما يحول التجربة من مجرد مشاهدة عمل فني إلى مشاركة فعلية في تكوينه البصري.

وساهمت هذه الغرف في زيادة شهرة كوساما بين الجمهور حول العالم، وأصبحت من أكثر أعمال الفن المعاصر جذبًا للزوار، كما تحولت صورها إلى مشاهد متداولة على نطاق واسع.

النقاط الملونة والقرع.. هوية لا تُخطئها العين

ارتبط اسم كوساما بشكل خاص بالنقاط الملونة التي غطت لوحاتها ومنحوتاتها ومساحاتها الفنية، لتصبح النقطة عنصرًا أساسيًا في لغتها البصرية.

ولم تكن النقاط مجرد زخرفة في أعمالها، بل شكلت جزءًا من عالم فني يقوم على التكرار والاستمرار ومحو الحدود بين الشكل والمساحة، وهي سمات ظلت ملازمة لتجربتها على مدار عقود.

كما احتل القرع مكانة بارزة في أعمالها، وظهرت منحوتات القرع بأحجام وألوان مختلفة في عدد من المعارض والأماكن العامة، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر صور تجربتها الفنية شهرة حول العالم.

العودة إلى اليابان ومواصلة العمل

بعد سنوات من إقامتها في الولايات المتحدة، عادت كوساما إلى اليابان، في وقت كانت تمر فيه بظروف نفسية صعبة، واختارت لاحقًا الإقامة داخل منشأة للعلاج النفسي.

ومع ذلك، لم تتوقف عن العمل الفني، بل واصلت الرسم والإنتاج والإبداع على مدار سنوات طويلة، وحافظت على حضورها في المشهد الفني العالمي.

وأصبحت علاقتها بالعمل الفني جزءًا أساسيًا من حياتها اليومية، إذ ظلت تواصل الرسم والإبداع حتى مراحل متقدمة من عمرها، لتؤكد أن الفن بالنسبة إليها لم يكن مجرد مهنة، بل مشروع حياة كامل.

إرث فني يتجاوز الحدود

على مدار مسيرتها الطويلة، نجحت يايوي كوساما في بناء هوية فنية شديدة الخصوصية، يصعب فصلها عن النقاط والمرايا والتكرار والقرع والألوان الزاهية.

وتحولت أعمالها إلى معارض عالمية تستقطب ملايين الزوار، كما أصبحت تجربتها مصدر إلهام لأجيال من الفنانين والجمهور، ورسخت حضورها باعتبارها واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا في الفن المعاصر.

وبرحيل كوساما، يفقد عالم الفن واحدة من أبرز الشخصيات التي أعادت تعريف العلاقة بين الفنان والعمل والجمهور، إلا أن عالمها البصري سيظل حاضرًا من خلال الأعمال التي تركتها خلفها، والتي جعلت من النقطة والمرآة واللون أدوات لبناء تجربة فنية تتجاوز حدود اللوحة التقليدية.

وهكذا تنتهي حياة فنانة كرست عقودها للإبداع، لكنها تترك وراءها إرثًا فنيًا واسعًا سيبقى حاضرًا في المتاحف والمعارض وذاكرة ملايين الأشخاص الذين دخلوا عالمها المليء بالنقاط والأضواء والمرايا والامتداد الذي لا يبدو له نهاية.