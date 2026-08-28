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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تواصل نزيفها.. روسيا تعلن استهداف 6 مستودعات لممتلكات عسكرية تابعة لكييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال الليل شن ضربات جماعية على المراكز اللوجستية في أوكرانيا والموانئ البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : استهدفنا مجمع مستودعات كان يُستخدم لتخزين صواريخ "فلامينغو" ووقود معززات الصواريخ في مقاطعة كييف.

وأشترت الدفاع الروسية إلى قواتها استهدفت في ميناء أوديسا 6 مستودعات لممتلكات عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية.

وبالأمس ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف عدد من المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، بينها ناقلة وقود في ميناء "إزمايل"، ومستودعات ومركز لوجستي وورشة لتجميع الطائرات المسيّرة في ميناء أوديسا.

وذكرت الوزارة - في بيان، لها - أنه "على مدار يوم الخميس ، واصلت القوات المسلحة الروسية شن غارات جوية جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومراكز الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى الموانئ والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم استهداف باستخدام طائرات مسيّرة هجومية منشأة صناعية في منطقة فيليكا ألكسندريفكا في مقاطعة كييف، تابعة لشركة "أوكر ديفنس كومباني" وتنتج منظومات روبوتية أرضية للاستطلاع والهجوم، من بينها منظومتا "ليوت" و"خيزاك".

وأكد أنه تم استهداف مركز للنقل والخدمات اللوجستية في مدينة بروفاري (مجمع رافين أوكرانيا للنقل والدعم اللوجستي)، لافتًا إلى أنه يُستخدم لتخزين وتوزيع مكونات الطائرات المسيّرة، بما في ذلك المسيّرات من نوع الطائرات.

وأوضح البيان أنه "في مقاطعة أوديسا، الضربات طالت ميناء /إزمايل/، حيث تم استهداف ناقلة كانت تفرغ شحنة من مواد الوقود والزيوت، إضافة إلى خزانين للوقود، للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان أن "الضربات في ميناء أوديسا استهدفت 7 مستودعات تحتوي على معدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب ورشة لتجميع الطائرات المسيَّرة".

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