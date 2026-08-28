كبير الباحثين: ترامب حقق أهدافًا عسكرية مهمة ضد إيران والبرنامج النووي تراجع بشكل كبير

قال الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، إن عددًا من الأهداف العسكرية التي وضعتها الإدارة الأمريكية خلال المواجهة مع إيران قد تحقق، موضحًا أن العمليات العسكرية أسهمت في تقليص قدرات طهران، خصوصًا على المستويين البحري والصاروخي، إلى جانب تراجع كبير في قدرات برنامجها النووي.

وأوضح روبنز، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جميع الأهداف الأمريكية لم تتحقق، لكنه شدد على أن إيران لا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في حركة السفن داخل المضيق، كما أن محاولات إيران تنفيذ هجمات على بعض السفن لا تعني امتلاكها السيطرة الكاملة على الممر الملاحي، مشيرًا إلى أن واشنطن هي التي تحدد للسفن ما إذا كان بإمكانها المرور أم لا.

وأشار كبير الباحثين في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية إلى أن العملية العسكرية ضد إيران لا يمكن وصفها بالغزو الأمريكي، موضحًا أن الولايات المتحدة لم تكن تسعى إلى السيطرة على الموارد المالية أو النفط الإيراني، وإنما هدفت إلى تحقيق مجموعة محددة من الأهداف العسكرية والاستراتيجية، وأن المرحلة المقبلة ستتوقف بدرجة كبيرة على مسار المفاوضات التي لا تزال واشنطن وطهران تنتظران نتائجها.

https://www.youtube.com/shorts/-XgWBoUZwUM