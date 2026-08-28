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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل دخول المدارس.. كيفية شراء لانش بوكس للأطفال

اللانش بوكس
اللانش بوكس
هاجر هانئ

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد تبحث الكثير من الأمهات عن لانش بوكس صحي لأبنائها خلال اليوم الدراسي.

يعتبر اللانش بوكس صندوق غداء صحي مليء بالطعام الطازج يمنح الطفل طاقة للعب والتركيز والتعلم طوال اليوم.

نصائح ضرورية قبل شراء لانش بوكس المدرسة

-ابدأ بالمادة
أول شيء يجب التحقق منه عند شراء صندوق الغداء هو ما هو مصنوع منه.
نظرا لأن صندوق الغداء يتلامس مباشرة مع طعام طفلك، فإن المواد مهمة. توصي إرشادات هيئة سلامة الأغذية والمعايير بالحاويات غير التفاعلية وغير القابلة للتآكل وتدرج على وجه التحديد الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج والبلاستيك من الدرجة الغذائية كخيارات مناسبة. كما ينصح باختيار صناديق الغداء التي يمكن تنظيفها بسهولة.


-اختر السعة المناسبة - وليس أكبر صندوق
الأكبر لا يعني الأفضل تلقائيا.
قد يبدو صندوق الغداء الكبير مفيدا لأنه يمنحك مساحة كبيرة، ولكن إذا كان ضخما جدا بالنسبة للحقيبة المدرسية لطفلك أو ثقيلا جدا بحيث لا يمكنهم حمله، فقد يصبح غير مريح.
من ناحية أخرى، قد يترك صندوق الغداء الصغير جدا طفلك جائعا، خاصة في الأيام الدراسية الطويلة.
فكر في غداء طفلك الفعلي
فكر في:
كم يبلغ عمر طفلك؟
كم يأكلون عادة؟
ما هي مدة يومهم الدراسي؟
هل لديهم استراحة وجبة واحدة أم عدة وجبات؟
هل يحملون الوجبات الخفيفة بشكل منفصل؟
هل يأخذون الفاكهة؟
هل يحتاجون إلى مساحة لتناول وجبة رئيسية وطبق جانبي؟
بالنسبة للأطفال الأصغر سنا، قد يكون صندوق الغداء الصغير أسهل في الإدارة. قد يحتاج الأطفال الأكبر سنا إلى سعة أكبر، خاصة إذا كان الغداء هو وجبتهم الرئيسية خلال ساعات الدوام المدرسي.

- ابحث عن الفصل العملي للأطعمة
أحد أكبر التحديات مع وجبات الغداء المدرسية هو أن الأطعمة المختلفة لها قوام ومستويات رطوبة مختلفة جدا.
إذا تم تعبئة كل شيء معا دون تفكير، يمكن أن تصبح الأطعمة المقرمشة رطبة، ويمكن أن تمتزج النكهات.
هذا هو المكان الذي يصبح فيه الفصل الداخلي مفيدا.

لا يحتاج صندوق الغداء الجيد بالضرورة إلى العشرات من المقصورات الصغيرة. ما يهم هو ما إذا كان التصميم يمنحك طريقة عملية لفصل الأطعمة التي لا ينبغي خلطها.

-مقاومة التسرب أمر لا بد منه للوجبات المدرسية

بالنسبة للعديد من الآباء، هذه هي الميزة التي تنتقل من "من الجيد الحصول عليها" إلى الأساسية.
غالبا ما تحمل صناديق الغداء الأطعمة التي تحتوي على المرق أو الصلصات أو الصلصة. قد لا يعمل صندوق الغداء الذي يعمل بشكل مثالي للسندويشات الجافة بشكل جيد بنفس القدر مع هذا النوع من الأطعمة.
يمكن أن يتحول التسرب إلى مشكلة أكبر بكثير بمجرد دخول صندوق الغداء داخل الحقيبة المدرسية.
الآن المشكلة ليست مجرد الطعام المهدر. قد تتعامل أيضا مع:
حقيبة مدرسية ملطخة
دفتر ملاحظات فوضوي
روائح كريهة
التلوث الغذائي للممتلكات الأخرى
طفل غير سعيد جدا في وقت الغداء
لذلك، إذا كنت تحزم بانتظام الأطعمة شبه السائلة أو اللذيذة، فابحث على وجه التحديد عن صندوق غداء مع إغلاق آمن وتصميم مقاوم للتسرب أو مقاوم للتسرب بوضوح.

-تأكد من أن طفلك يمكنه فتحه
غالبا ما يختبر الآباء صندوق الغداء في المطبخ.
يختبرها الأطفال بشكل مختلف.
يجب عليهم فتحه أثناء الجلوس على مكتب المدرسة، خلال استراحة غداء قصيرة، غالبا بدون شخص بالغ قريب.
هذا يسهل فتح اعتبار مهم.
صندوق الغداء الذي يصعب فتحه للغاية قد يحبط الطفل الأصغر سنا. الشخص الذي يفتح بسهولة بالغة قد لا يوفر ما يكفي من الأمان داخل الحقيبة المدرسية.

-ضع في اعتبارك شكل وحجم الحقيبة المدرسية
يمكن تصميم صندوق الغداء بشكل مثالي ولكنه لا يزال غير مريح إذا لم يكن مناسبا جيدا داخل الحقيبة المدرسية لطفلك.
قبل الشراء، فكر في شكل الحقيبة وأين سيجلس صندوق الغداء.
غالبا ما يكون التصميم المستطيل المدمج أسهل في التنظيم إلى جانب الكتب وحالات أقلام الرصاص وزجاجات المياه من الحاوية العريضة جدا أو غير العادية الشكل.
توصي إرشادات FSSAI لصناديق الغداء أيضا باختيار أشكال بسيطة يمكن تنظيفها بسهولة.

-التنظيف السهل مهم أكثر مما تعتقد
هذه واحدة من تلك الميزات التي قد يتجاهلها الآباء أثناء التسوق ولكنهم يقدرون كل يوم بعد ذلك.
تحتاج صناديق الغداء إلى تنظيف منتظم. يمكن أن تبقى بقايا الطعام حول الزوايا والحواف والأختام والمشابك، خاصة بعد الوجبات التي تحتوي على الزيت أو التوابل أو الصلصات.
تؤكد إرشادات FSSAI على أن الحاويات الملامسة للأغذية يجب أن تكون سهلة التنظيف ويجب غسلها وتجفيفها بشكل صحيح.


المصدر: inkitch

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