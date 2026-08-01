برج القوس| حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026.. مكاسب غير متوقعة

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

سيكون اليوم بمكاسب غير متوقعة وقرارات سريعة، ستُبهر مهاراتك الاستثنائية الآخرين، بمن فيهم أصدقاؤك المقربون، من المرجح أن تُحقق أهدافك بتركيز وانتباه جيدين

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

سيظهر التزامك بالعمل جلياً، سيساعدك الإخلاص والتفاني على بلوغ آفاق جديدة

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات

من المرجح أن تتصرف وفقًا لرغبات شريكك، وهذا سيسعده بالتأكيد، صدقك سيقربكما من بعضكما أكثر

توقعات برج القوس ماليا

سيسعدك تدفق المال الجيد، وستتمكن أيضاً من توفير بعض المال

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

ينبغي أن تكون الصحة جيدة في هذا اليوم، والعقل الصافي سيسهل ذلك