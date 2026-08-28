محافظ البحر الأحمر يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد ويفتتح معرض "أهلاً مدارس" بتخفيضات تصل إلى 30%

​افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، معرض "أهلاً مدارس" بمدينة الغردقة،أمام موقف السرفيس فى نهاية شارع المصالح، وذلك لتوفير المستلزمات والاحتياجات الدراسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، موجهاً تهنئته الخالصة لجميع الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، ومتمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح.

​شهد الافتتاح حضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب مدير مديرية التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث تفقد الحضور أقسام المعرض المختلفة للوقوف على جودة المنتجات وتناسب أسعارها مع المواطنين.

​وتفقد محافظ البحر الأحمر، الأجنحة المعروضة التي تضم كافة متطلبات العملية التعليمية، بما في ذلك الزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والحقائب، والأحذية، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، حيث تراوحت نسب التخفيض داخل المعرض بين 15% و30% عن أسعار السوق المحلي.

​وخلال الجولة، قال الدكتور وليد البرقي إن إقامة هذا المعرض يهدف لدعم الأسر والتخفيف من الأعباء المادية المترتبة على شراء المستلزمات الدراسية.

​وأكد البرقي، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر البضائع طوال فترة المعرض، مشدداً على ضرورة كتابة الأسعار بشكل واضح على كافة السلع المعروضة، مع توضيح نسبة الخصم المطبقة على كل منتج .

​واختتم محافظ البحر الأحمر، جولته بتوجيه مديرية التموين بالرقبة اليومية، ومتابعة حركة البيع اليومية داخل المعرض والتأكد من الالتزام بنسب التخفيض المعلنة، إلى جانب تنظيم معارض مماثلة في باقي مدن المحافظة للتيسير على أكبر عدد من الأهالي.