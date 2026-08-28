جولة مُفاجئة لمدير فرع التأمين الصحي ببني سويف مع انطلاق يوم الطوارئ.. وإحالة 25 طبيبًا وتمريضًا للتحقيق بمستشفى التأمين الصحي

أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، في نحو الساعة السادسة صباحًا، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية بالمستشفى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتزامنت الجولة مع يوم الطوارئ «الجمعة»، حيث وجّه مدير الفرع برفع درجة الاستعداد بالمستشفى، والتأكد من جاهزية مختلف الأقسام والتخصصات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل.

وخلال المرور، تبيّن عدم تواجد 13 طبيبًا و12 من هيئة التمريض المكلفين بالنوبتجية في أماكن عملهم، وعلى الفور وجّه مدير الفرع بإحالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تأكيدًا على تطبيق قواعد الانضباط الوظيفي وترسيخ مبدأ المساءلة، وضمان الالتزام بمواعيد النوبتجيات، لا سيما خلال أيام الطوارئ التي تتطلب أعلى درجات الاستعداد والالتزام.

وشملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها الأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والحضانات، ورعاية القلب، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، حيث تابع مدير الفرع مستوى الجاهزية التشغيلية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب التأكد من توافر مختلف فصائل الدم والبلازما، بما يدعم قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الطارئة والاحتياجات العاجلة.

ووجّه الدكتور محمد يحيى إسماعيل بضرورة المتابعة المستمرة لموقف الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعامل الاستباقي مع أي نواقص، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاحتياجات قبل تأثيرها على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما شدد على أهمية رفع كفاءة مختلف الأقسام الطبية وغير الطبية، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية، والتأكد من جاهزيتها بصورة مستمرة، بما يضمن استمرارية التشغيل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع مدير فرع التأمين الصحي منظومة الغازات الطبية بالمستشفى، حيث اطمأن على توافر الأكسجين بصورة مستمرة وانتظام عمليات التوريد من الشركة المختصة، إلى جانب التأكد من جاهزية أسطوانات الأكسجين المرتبطة بشبكة الغازات الطبية.

ووجّه بسرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات فنية، والتأكد من تعبئة الأسطوانات أولًا بأول، مع التشديد على مسؤولي الصيانة الطبية وغير الطبية بسرعة الاستجابة لأي أعطال فور حدوثها، خاصة في الأقسام الحرجة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثرها بأي أعطال فنية.

كما راجع الدكتور محمد يحيى إسماعيل نسب الإشغال بأقسام العناية المركزة والحضانات، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لبعض الأقسام، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة، ودعم قدرة المستشفى على استيعاب الحالات واحتياجات المرضى.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة من جانب الإدارات المعنية؛ لمراجعة الأداء الطبي، والتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بصورة فورية.

وشدد الدكتور محمد يحيى إسماعيل على أن الجولات المفاجئة تأتي ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التابعة لفرع التأمين الصحي ببني سويف، بهدف ضبط الأداء وتعزيز الانضباط الوظيفي والوقوف على مستوى الجاهزية الفعلية، مع التدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات بما يضمن انتظام تقديم الخدمة.

وأكد أن الانضباط والجاهزية وسرعة الاستجابة تمثل ركائز أساسية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة، خاصة خلال أيام الطوارئ، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بصورة مستمرة؛ لضمان الالتزام وتحسين مستوى الأداء وتحقيق أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين.