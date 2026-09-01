انطلاق المؤتمر الدولي الـ11 لدار الإفتاء غدًا.. رؤى إفتائية لحماية الأسرة وصون الهوية

تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يستمر على مدار يومين، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والخبراء، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأسرة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، بما يعكس أهمية الموضوع الذي يركز عليه المؤتمر، في ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من تحديات جديدة أمام الأسرة.

ويجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين والعلماء والمفكرين والخبراء، لبحث أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، ومناقشة سبل التعامل معها من منظور إفتائي يراعي المتغيرات المعاصرة، ويسهم في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة التحولات والحفاظ على تماسكها وهويتها.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية التي تتناول القضايا الأسرية محل النقاش، إلى جانب حوارات ونقاشات وورش عمل يشارك فيها المتخصصون والباحثون، بهدف الوصول إلى رؤى عملية وإفتائية يمكن أن تسهم في حماية الأسرة وتعزيز استقرارها.

ويستهدف المؤتمر كذلك استشراف مستقبل الأسرة في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها المجتمع والعالم، مع بحث الآليات التي يمكن من خلالها دعم الأسرة وصيانة هويتها، والتعامل مع القضايا المستجدة التي تفرضها المتغيرات المتلاحقة على واقع الحياة الأسرية.

ومن المنتظر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشات موسعة حول مختلف الأبعاد المرتبطة بالتحديات الأسرية، في محاولة للوصول إلى مقاربات أكثر قدرة على فهم الواقع والتعامل مع مستجداته، بما يحقق حماية الأسرة ويحافظ على تماسكها ويعزز دورها في المجتمع.

كما ينتظر أن يخرج المؤتمر بمجموعة من الرؤى والتوصيات التي تعكس ما توصل إليه المشاركون خلال الجلسات العلمية والحوارات وورش العمل، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من مخرجات المؤتمر في التعامل مع القضايا الأسرية والتحولات التي تؤثر في مستقبلها.

وتدعو دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى متابعة فعاليات المؤتمر عبر صفحاتهما على منصات التواصل الاجتماعي، للتعرف بشكل مستمر على تفاصيل الجلسات العلمية والحورات والنقاشات وورش العمل، إلى جانب أبرز الرؤى والتوصيات التي يتم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر.