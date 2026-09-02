كريم كحلة بعد الفوز بذهبية البحر المتوسط: عايزين نفرح الشعب المصري .. وإحنا بنعتز ببلدنا

كشف الرباع المصري كريم كحلة، كواليس الفوز بميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات رفع الأثقال خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».



وقال كريم كحلة في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،:" حصولي على الميدالية الذهبية توفيق من الله ".

واكمل كريم كحلة :" إحنا بنجهز لبطولة العالم في الصين ونركز على أولمبياد لوس أنجلوس لحصد المزيد من الميداليات لمصر ".

واكمل كريم كحلة :" سعيد بكل ميدالية بحققها بعدما أصبحت أب وعايز أعمل حاجة مشرفة لابني عشان يتخذني كقدوة لي ".

ولفت كريم كحلة :" إحنا عايزين نفرح الشعب المصري بحصد الميداليات العالمية وإحنا بنعتز ببلدنا مصر ".

