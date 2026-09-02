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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح مؤتمر كلية العلوم حول الرياضيات وتطبيقاتها

رئيس جامعة يفتتح المؤتمر
رئيس جامعة يفتتح المؤتمر
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مؤتمر اليوم الواحد الذي نظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم بالتعاون مع جمعية الرياضيات المصرية (ETMS) تحت عنوان "الرياضيات وتطبيقاتها: التحديات والحلول المعاصرة"، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، وتعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين، ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عبد العزيز، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد سباق، رئيس قسم الرياضيات ورئيس المؤتمر، والدكتور فايد غالب، رئيس جمعية الرياضيات المصرية، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في علوم الرياضيات وتطبيقاتها، بمشاركة أكاديمية من جامعات “الأزهر، وأسيوط، والزقازيق، والمنوفية، والإسكندرية، وعين شمس، والقاهرة، والمنصورة، وسوهاج، والمنيا”.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أهمية المؤتمرات لا تقتصر على عرض الأوراق البحثية وتبادل الأفكار، وإنما تمتد إلى ما تسفر عنه من توصيات علمية ورؤى قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التوصيات وتحويل مخرجات المؤتمرات إلى خطط ومبادرات بحثية وتطبيقات عملية تسهم في دعم مسارات التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أن الرياضيات أصبحت لغة العلم واداة التفكير المنطقي ومفتاح الابتكار، ولغة أساسية للعلوم الحديثة وأحد المرتكزات المهمة للتقدم التكنولوجي، لما لها من تطبيقات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة العلمية، والنمذجة، والعلوم الهندسية والطبيعية، الأمر الذي يعزز أهمية دعم البحث العلمي في هذا المجال وتشجيع الباحثين والطلاب على الابتكار واستكشاف آفاقه التطبيقية.

وأكد د. عمر عبد العزيز عميد كلية العلوم، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الرياضيات، وتشجيع الطلاب والباحثين على عرض أبحاثهم العلمية، وربط الرياضيات بالتطبيقات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الأكاديميين والباحثين.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المتخصصة، تشمل التحليل العددي والحوسبة العلمية، والمعادلات التفاضلية والأنظمة الديناميكية، والنمذجة الرياضية وتطبيقاتها، والإحصاء والاحتمالات وتحليل البيانات، والجبر والطوبولوجيا والتحليل والهندسة، وبحوث العمليات والأمثلية، والرياضيات والذكاء الاصطناعي، وميكانيكا الكم والحوسبة الكمومية والميكانيكا الإحصائية، والنسبية والهندسة التفاضلية.

المنيا جامعة المنيا مؤتمر الرياضيات

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