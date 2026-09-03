بكين اقتربت من رؤية القاهرة.. خالد عكاشة: تغير الموقف الصيني بشأن سد النهضة نجاح للدبلوماسية المصرية

اعتبر العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن تطور الموقف الصيني تجاه قضية مياه النيل وسد النهضة يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح التحرك الدبلوماسي المصري، مؤكدًا أن اقتراب بكين من الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي يعكس قدرة القاهرة على بناء مواقف داعمة لمصالحها لدى القوى الدولية الكبرى.

مسار متواصل من العلاقات

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «Ten»، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تأتي في سياق مسار متواصل من العلاقات بين البلدين، وتعكس رغبة مشتركة في الانتقال بالشراكة المصرية الصينية إلى مستويات أكثر عمقًا وتأثيرًا.

«الشراكة الاستراتيجية» تتحول إلى خطوات على الأرض



وأشار خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن مفهوم «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين القاهرة وبكين لم يعد مجرد توصيف سياسي أو إطار نظري للعلاقات، وإنما أصبح يحمل مضمونًا عمليًا من خلال مجموعة من الخطوات والمشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل.

وأكد أن العلاقات بين مصر والصين مرشحة لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي المصالح المشتركة وتعدد مجالات التعاون بين البلدين.

سد النهضة.. تحول لافت في الموقف الصيني



وتوقف عكاشة عند قضية مياه النيل وسد النهضة، باعتبارها واحدة من أبرز المؤشرات على تطور العلاقات المصرية الصينية، موضحًا أن الموقف الصيني في السابق لم يكن متطابقًا بصورة كاملة مع الرؤية المصرية تجاه القضية.

وأضاف أن اقتراب الموقف الصيني في الوقت الراهن من الموقف المصري، مع التأكيد على أهمية حقوق مصر وأمنها المائي، يمثل تطورًا بالغ الأهمية بالنسبة للقاهرة.

ورأى أن هذا التحول يعكس نجاحًا للتحرك الدبلوماسي المصري، الذي استهدف خلال السنوات الماضية توضيح طبيعة الموقف المصري وحشد التأييد لمصالح القاهرة لدى القوى الدولية المؤثرة.

ماذا يعني دعم بكين لموقف القاهرة؟



وأكد خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن الهدف من إدارة العلاقات مع القوى الكبرى لا يقتصر على الحفاظ على علاقات سياسية جيدة، وإنما يتمثل في الوصول إلى مواقف دولية تراعي المصالح المصرية في الملفات الاستراتيجية.

تطور الموقف الصيني

وأوضح أن تطور الموقف الصيني بشأن قضية مياه النيل يقدم نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف العلاقات الدولية لخدمة المصالح الوطنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

تأثير يتجاوز مصر والصين



ولفت عكاشة إلى أن دلالات الموقف الصيني الجديد لا تتوقف عند حدود العلاقات بين القاهرة وبكين، وإنما تمتد إلى الإقليم، بالنظر إلى ارتباط قضية مياه النيل بشكل مباشر بمصر والسودان وإثيوبيا.

مواقف القوى الدولية الكبرى

وأكد أن أي تغير في مواقف القوى الدولية الكبرى تجاه ملف سد النهضة يمكن أن تكون له انعكاسات على حسابات الدول الثلاث، وهو ما يمنح التطور في الموقف الصيني أهمية تتجاوز الإطار الثنائي للعلاقات المصرية الصينية.

أدوات حماية المصالح المصرية

واختتم عكاشة بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى يمثل أحد أدوات حماية المصالح المصرية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات استراتيجية تمس الأمن القومي والمائي للدولة.