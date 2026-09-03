قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار مع الشركة الإسبانية
محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس
شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو
سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟
خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"
الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
نفسي أبقى زي محمد صلاح | طفل قنا يخطف التريند بالجلابية .. سر رفضه 100 جنيه من مدربه؟
ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات
طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكين اقتربت من رؤية القاهرة.. خالد عكاشة: تغير الموقف الصيني بشأن سد النهضة نجاح للدبلوماسية المصرية

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

اعتبر العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن تطور الموقف الصيني تجاه قضية مياه النيل وسد النهضة يمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح التحرك الدبلوماسي المصري، مؤكدًا أن اقتراب بكين من الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي يعكس قدرة القاهرة على بناء مواقف داعمة لمصالحها لدى القوى الدولية الكبرى.

مسار متواصل من العلاقات 

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «Ten»، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تأتي في سياق مسار متواصل من العلاقات بين البلدين، وتعكس رغبة مشتركة في الانتقال بالشراكة المصرية الصينية إلى مستويات أكثر عمقًا وتأثيرًا.

«الشراكة الاستراتيجية» تتحول إلى خطوات على الأرض
 

وأشار خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن مفهوم «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين القاهرة وبكين لم يعد مجرد توصيف سياسي أو إطار نظري للعلاقات، وإنما أصبح يحمل مضمونًا عمليًا من خلال مجموعة من الخطوات والمشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل.

وأكد أن العلاقات بين مصر والصين مرشحة لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي المصالح المشتركة وتعدد مجالات التعاون بين البلدين.

سد النهضة.. تحول لافت في الموقف الصيني
 

وتوقف عكاشة عند قضية مياه النيل وسد النهضة، باعتبارها واحدة من أبرز المؤشرات على تطور العلاقات المصرية الصينية، موضحًا أن الموقف الصيني في السابق لم يكن متطابقًا بصورة كاملة مع الرؤية المصرية تجاه القضية.

وأضاف أن اقتراب الموقف الصيني في الوقت الراهن من الموقف المصري، مع التأكيد على أهمية حقوق مصر وأمنها المائي، يمثل تطورًا بالغ الأهمية بالنسبة للقاهرة.

ورأى أن هذا التحول يعكس نجاحًا للتحرك الدبلوماسي المصري، الذي استهدف خلال السنوات الماضية توضيح طبيعة الموقف المصري وحشد التأييد لمصالح القاهرة لدى القوى الدولية المؤثرة.

ماذا يعني دعم بكين لموقف القاهرة؟
 

وأكد خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن الهدف من إدارة العلاقات مع القوى الكبرى لا يقتصر على الحفاظ على علاقات سياسية جيدة، وإنما يتمثل في الوصول إلى مواقف دولية تراعي المصالح المصرية في الملفات الاستراتيجية.

 تطور الموقف الصيني

وأوضح أن تطور الموقف الصيني بشأن قضية مياه النيل يقدم نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف العلاقات الدولية لخدمة المصالح الوطنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

تأثير يتجاوز مصر والصين
 

ولفت عكاشة إلى أن دلالات الموقف الصيني الجديد لا تتوقف عند حدود العلاقات بين القاهرة وبكين، وإنما تمتد إلى الإقليم، بالنظر إلى ارتباط قضية مياه النيل بشكل مباشر بمصر والسودان وإثيوبيا.

مواقف القوى الدولية الكبرى

وأكد أن أي تغير في مواقف القوى الدولية الكبرى تجاه ملف سد النهضة يمكن أن تكون له انعكاسات على حسابات الدول الثلاث، وهو ما يمنح التطور في الموقف الصيني أهمية تتجاوز الإطار الثنائي للعلاقات المصرية الصينية.

أدوات حماية المصالح المصرية

واختتم عكاشة بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى يمثل أحد أدوات حماية المصالح المصرية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات استراتيجية تمس الأمن القومي والمائي للدولة.

مياه النيل قضية مياه النيل سد النهضة بكين الأمن القومي مصر والصين الشراكة المصرية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

البنك المركزي

رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يوضح سبب الموافقة على معايشة محمد حمد في بنفيكا

سيراميكا

تفاصيل إصابة محمد السيد شيكا في مباراة سيراميكا أمام مودرن سبورت

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم: الأهلي حقق الفوز على سموحة بفضل الأداء الجماعي

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد