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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن رجب : الشعب الصيني يعشق مصر .. وطوابير كيلومترية لرؤية آثارنا في بكين

مصر والصين
مصر والصين
محمد البدوي

قال الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية، إن مصر تتمتع بمكانة خاصة في الذاكرة المجتمعية للشعب الصيني، مؤكدًا أن هناك حالة كبيرة من الحب والتقدير والاحترام لمصر وحضارتها لدى المواطنين الصينيين.

زيارة مصر ومشاهدة نهر النيل

وأوضح حسن رجب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن حلم الكثير من الصينيين هو زيارة مصر ومشاهدة نهر النيل والأهرامات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على فئة معينة، وإنما يمتد من المواطنين العاديين إلى كبار القادة والمسؤولين في الصين.

ارتباط الشعب الصيني بالحضارة المصرية

وأضاف أن حجم الإقبال الصيني على مشاهدة الآثار المصرية يمثل دليلًا واضحًا على مدى ارتباط الشعب الصيني بالحضارة المصرية، مستشهدًا بما حدث خلال العام الماضي عندما استضافت الصين معرضًا لقطع أثرية مصرية استمر لمدة ستة أشهر.

طوابير طويلة أمام المتحف

وأشار أستاذ الدراسات الصينية إلى أن الإقبال على المعرض كان كبيرًا للغاية، موضحًا أن المواطنين الصينيين كانوا يصطفون في طوابير طويلة أمام المتحف لمشاهدة القطع الأثرية المصرية، ووصلت الطوابير في بعض الأحيان إلى مسافات تقارب كيلومترين.


وتابع أن انتهاء مدة المعرض لم ينهِ اهتمام الجمهور الصيني بالآثار المصرية، حيث جرى نقل المعرض إلى مدن صينية أخرى، ليستمر عرض القطع الأثرية ويتيح الفرصة أمام المواطنين في مختلف أنحاء الصين للتعرف على الحضارة المصرية.

رصيد حضاري وثقافي وشعبي

وأكد حسن رجب أن هذا الإقبال الكبير يعكس عمق الاهتمام الشعبي الصيني بمصر، موضحًا أن العلاقات بين البلدين لا تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، وإنما تستند أيضًا إلى رصيد حضاري وثقافي وشعبي قوي.


ولفت إلى أن هذا «الحب والتقدير» الذي يحمله الشعب الصيني لمصر يمثل قوة دفع مهمة للعلاقات المصرية الصينية، ويمكن أن يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتبادل الشعبي خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن التقارب بين الشعبين المصري والصيني، إلى جانب العلاقات الرسمية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون تقوم على الاستفادة من الإرث الحضاري والثقافي المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية.

الصين نهر النيل العلاقات المصرية الصينية المواطنين الصينيين

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