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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح حديث الأتراك.. محللة رياضية: وجوده نقل الدوري التركي للعالمية

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشادت المحللة الرياضية التركية توجبا أوجلو، بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور، مؤكدة أن وجود لاعب بحجمه أسهم في نقل الدوري التركي إلى الواجهة العالمية، مشيرة إلى قدرته على قيادة فريقه نحو منصات التتويج.

وقالت توجبا أوجلو، خلال برنامج «الناظر»: «محمد صلاح نقل الدوري التركي عالميًا بتواجد نجم كبير بحجمه، وهو قادر على قيادة طرابزون سبور لمنصات التتويج».

وجاءت تصريحات المحللة التركية عقب التألق اللافت لمحمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وفرض محمد صلاح نفسه نجمًا للمباراة، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، وصنع الهدف الآخر، ليشارك بشكل مباشر في تسجيل أهداف طرابزون سبور الأربعة خلال اللقاء.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعدما انفرد بمرمى جالاتا سراي وسدد الكرة على يمين الحارس، ليمنح فريقه التقدم مع بداية المباراة.

وفي الدقيقة 39، عاد النجم المصري ليصنع الهدف الثاني لطرابزون سبور، بعدما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله نوح سافيولو، الذي وضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل صلاح تألقه وسجل الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة 80، محققًا أول هاتريك له في الدوري التركي.

وبهذا الهاتريك، رفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بعد مرور ست جولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب يساهم في تسجيل أربعة أهداف خلال مباراة واحدة أمام جالاتا سراي في الدوري التركي منذ موسم 2014-2015، وفق بيانات شبكة «أوبتا»، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

المحللة الرياضية التركية توجبا أوجلو توجبا أوجلو محمد صلاح طرابزون الدوري التركي

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