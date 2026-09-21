ناقد رياضي: محمد صلاح احتل تركيا مثلما احتل إنجلترا من قبل

أشاد أحمد جلال، الناقد الرياضي، بالمستوى الرائع الذي يقدمه محمد صلاح في الدوري التركي، بعد تسجيله هاتريك في شباك جالاتا سراي، مؤكدًا أن صلاح أحسن في اختياره بالانتقال إلى الدوري التركي، ونجح في احتلال تركيا بالحب وأدائه الكبير، مثلما احتل إنجلترا من قبل.



وقال أحمد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أعتقد أن الونش ومحمد إسماعيل من الممكن أن يتواجدا في معسكر منتخب مصر بعد استبعاد حمدي فتحي من المنتخب، ولدينا 3 مباريات».



وأضاف: «محمد الشناوي من اللاعبين الكبار في منتخب مصر، ولم تحدث منه أي أزمات خلال تواجده في معسكرات المنتخب».



وتابع: «لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار في منتخب مصر، بقيادة محمد صلاح الذي أصبح أسلوب حياة، وتألق أمام جالاتا سراي بتسجيل هاتريك وصناعة الهدف الرابع، وهذا يعكس القيمة الفنية للنجم المصري الكبير».



وأشار: «رأيت ردود الأفعال من كلوب وتيري هنري، حيث قال كلوب إن أداء صلاح في مباراة جالاتا سراي ذكرني بأيامنا معًا في ليفربول، بينما قال تيري هنري إن أزمة ليفربول لم تكن أبدًا في محمد صلاح، وإنه كان يجب الصبر عليه واستمراره مع الفريق».



وأتم: «أعتقد أن محمد صلاح ورامي عباس كانت لهما حسابات معينة في اختيار الانتقال إلى طرابزون سبور، والبعض اعتبرها مقامرة، لكن بمرور الوقت أثبت صحة وجهة نظره، ومثلما استطاع أن يحتل إنجلترا بالحب والأداء، استطاع أن يحتل تركيا، كفاية إن كوكسال بابا اتصور معاه».