قبل ما تحطي الخضار في الفريزر.. 5 أنواع لازم تتسلق أولًا

تلجأ كثير من ربات البيوت إلى تخزين الخضروات في الفريزر لتوفير الوقت والحفاظ عليها لفترات أطول، لكن وضع الخضار الطازج مباشرة في الفريزر ليس دائمًا أفضل طريقة للحفاظ على جودته.

وتوصي إرشادات حفظ الأغذية المنزلية بإجراء خطوة بسيطة قبل تجميد معظم الخضروات، وهي السلق السريع أو ما يعرف بالسلق التمهيدي، لأنه يساعد على إبطاء نشاط الإنزيمات التي قد تسبب فقدان اللون والطعم والقوام أثناء التخزين بالتجميد.

1. البسلة

تُعد البسلة من الخضروات التي يمكن تجهيزها للتجميد بعد السلق السريع، وتوصي إرشادات حفظ الأغذية بسلق البسلة الخضراء في الماء المغلي لمدة دقيقة ونصف تقريبًا.

بعد ذلك تُنقل مباشرة إلى ماء بارد لإيقاف عملية الطهي، ثم تُصفى جيدًا قبل تعبئتها في أكياس أو عبوات مناسبة للفريزر.

2. الجزر

الجزر من الخضروات المناسبة للتجميد، لكن طريقة السلق تختلف حسب حجمه وطريقة تقطيعه.

وتشير الإرشادات إلى أن شرائح أو مكعبات الجزر تحتاج إلى نحو دقيقتين في الماء المغلي، بينما الجزر الصغير الكامل يحتاج إلى مدة أطول قد تصل إلى 5 دقائق.

وبعد السلق يجب تبريده سريعًا في ماء بارد وتجفيفه جيدًا قبل التعبئة.

3. البروكلي

إذا كنتِ تخزنين البروكلي في الفريزر لاستخدامه لاحقًا في الطهي، فمن الأفضل سلقه قبل التجميد.

وتوصي إرشادات حفظ الأغذية بسلق قطع البروكلي في الماء المغلي لمدة نحو 3 دقائق، مع إمكانية استخدام التبخير أيضًا، ثم تبريده سريعًا وتصفيته جيدًا.

وتساعد هذه الخطوة في الحفاظ على جودة البروكلي أثناء فترة التخزين.

4. الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء من أشهر الخضروات التي تُخزن في الفريزر، والسلق التمهيدي جزء مهم من تجهيزها.

وتشير الإرشادات إلى أن الفاصوليا الخضراء تحتاج إلى نحو 3 دقائق في الماء المغلي قبل تبريدها سريعًا وتصفيتها وتعبئتها.

ومن المهم عدم تركها في الماء الساخن مدة أطول من الموصى بها، لأن السلق الزائد قد يؤثر في اللون والطعم والقيمة الغذائية.

5. القرنبيط

القرنبيط أيضًا من الخضروات التي يُنصح بسلقها سريعًا قبل التجميد، وتبلغ المدة الموصى بها لزهيرات القرنبيط التي يبلغ حجمها نحو بوصة حوالي 3 دقائق في الماء المغلي.

بعد انتهاء المدة، يجب تبريده سريعًا في ماء بارد، ثم تصفيته جيدًا والتخلص من أكبر قدر ممكن من الرطوبة قبل وضعه في أكياس الفريزر.

لماذا لا نضع الخضار في الفريزر مباشرة؟

السلق التمهيدي لا يعني طهي الخضار بالكامل، وإنما تعريضها لحرارة مرتفعة لفترة قصيرة ثم تبريدها سريعًا.

وتوضح إرشادات المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أن هذه الخطوة تساعد على إيقاف أو إبطاء نشاط الإنزيمات التي يمكن أن تؤدي مع الوقت إلى فقدان اللون والنكهة والقوام، كما تساعد على تنظيف سطح الخضار وتسهيل تعبئتها.

أهم خطوة بعد السلق

لا يكفي سلق الخضار ثم وضعها ساخنة داخل الفريزر، إذ يجب تبريدها سريعًا بعد انتهاء المدة المحددة.

ويُنصح بوضع الخضار مباشرة في كمية كبيرة من الماء البارد أو الماء المثلج، على أن تكون مدة التبريد قريبة من مدة السلق، ثم تصفيتها جيدًا.

والتخلص من الماء الزائد مهم أيضًا لأن الرطوبة الزائدة قد تؤثر في جودة الخضار المجمدة.

مش كل الخضار مناسبة للتجميد بنفس الطريقة

ومن المهم عدم تطبيق طريقة واحدة على جميع الخضروات، لأن مدة السلق تختلف حسب النوع والحجم وطريقة التقطيع.

كما أن بعض الخضروات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء مثل الخيار والخس والكرفس قد تفقد قوامها المقرمش بعد التجميد والذوبان، ولذلك لا تكون مناسبة إذا كان الهدف تناولها نيئة بعد فك التجميد.

لذلك، قبل تخزين أي خضار في الفريزر، الأفضل معرفة طريقة تجهيزه ومدة السلق المناسبة له، ثم تبريده وتصفيته وتعبئته في عبوات أو أكياس مخصصة للتجميد، مع كتابة تاريخ التخزين على العبوة.