بتستخدمي نفس لوح التقطيع للفراخ والخضار؟ الخطر مش في الغسيل بس

لو بتستخدمي نفس لوح التقطيع لتقطيع الفراخ النيئة والخضار، فأنتِ قد تنقلي البكتيريا من الدجاج إلى أطعمة أخرى، خاصة إذا كانت الخضروات ستؤكل نيئة أو لن تتعرض للطهي بعد تقطيعها.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن استخدام لوح واحد للدجاج النيئ ثم الخضروات الجاهزة للأكل يمكن أن يؤدي إلى التلوث المتبادل، حتى مع غسل اللوح، ولذلك يُفضل استخدام لوحين منفصلين للحوم النيئة والخضروات.

المشكلة مش في اللوح لوحده

الدجاج النيئ قد يحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر، ويمكن أن تنتقل هذه البكتيريا إلى الأسطح والأدوات والطعام الآخر أثناء التحضير.

وتصبح المشكلة أكبر عندما تستخدمي اللوح نفسه لتقطيع الخضروات التي ستؤكل دون طهي، مثل الطماطم والخيار والخس، بعد تقطيع الدجاج مباشرة.

لذلك، القاعدة الأكثر أمانًا هي تخصيص لوح للحوم والدواجن النيئة، وآخر للخضروات والفواكه والأطعمة الجاهزة للأكل.

هل غسل لوح التقطيع يمنع الخطر؟

الغسل خطوة أساسية، لكنه ليس سببًا للاعتماد على لوح واحد لكل الأطعمة.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء بغسل ألواح التقطيع بالماء الساخن والصابون بعد استخدامها، مع تنظيف الأسطح التي لامست اللحوم والدواجن النيئة.

كما أن وجود شقوق أو خدوش عميقة في اللوح يجعل تنظيفه أكثر صعوبة، لأن بقايا الطعام والبكتيريا يمكن أن تختبئ داخل هذه الأماكن.

لوح خشب أم بلاستيك؟

يمكن استخدام ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب أو المواد غير المسامية، لكن الأهم هو الحفاظ على نظافتها وسلامتها وتخصيصها للاستخدام المناسب.

وإذا أصبح اللوح شديد التآكل أو ظهرت به شقوق عميقة يصعب تنظيفها، فمن الأفضل استبداله.

ولا توجد ضرورة للاعتماد على لون معين للوح، لكن تخصيص لون مختلف لكل نوع من الطعام يمكن أن يكون وسيلة عملية لتجنب الخلط أثناء إعداد الوجبات.

إيه الترتيب الصح في المطبخ؟

إذا كان لديكِ لوح تقطيع واحد فقط، فالأكثر أمانًا هو استخدامه أولًا للأطعمة التي لن تلوثه بالدجاج النيئ، مثل الخضروات التي ستؤكل دون طهي، ثم تنظيفه جيدًا قبل استخدامه للحوم أو الدواجن.

لكن الأفضل على المدى الطويل هو وجود لوحين منفصلين.

ويمكن تخصيص أحدهما للدجاج واللحوم والأسماك النيئة، والآخر للخضروات والفواكه والخبز والأطعمة الجاهزة للأكل.

خلي بالك من السكينة أيضًا

المشكلة لا تتعلق بلوح التقطيع فقط.

السكين التي استخدمتها في تقطيع الدجاج النيئ يمكن أن تنقل البكتيريا أيضًا إذا استُخدمت مباشرة في تقطيع الخضروات أو أي طعام آخر دون تنظيفها جيدًا.

ولهذا يجب غسل السكين والأدوات والأسطح التي لامست الدجاج النيئ بالماء الساخن والصابون قبل استخدامها مع أطعمة أخرى.

ما تعمليش كده مع الدجاج النيئ

من الأخطاء الشائعة أيضًا تقطيع الدجاج ثم استخدام نفس اللوح والسكين لتحضير السلطة أو الخضروات دون تنظيفهما.

كما يجب عدم وضع الدجاج المطهو في الطبق نفسه الذي كان يحتوي على الدجاج النيئ، إلا بعد غسله جيدًا.

وتنصح وزارة الزراعة الأمريكية باستخدام أطباق وأدوات نظيفة للطعام المطهو لتجنب انتقال البكتيريا مرة أخرى.

وهل لازم أغسل الخضار بعد تقطيعها على اللوح؟

إذا تم وضع الخضروات الجاهزة للأكل على لوح لامس الدجاج النيئ، فلا ينبغي اعتبار غسلها حلًا مضمونًا للتلوث المتبادل.

الأفضل هو منع المشكلة من البداية باستخدام لوح نظيف ومخصص للخضروات.

أهم قاعدة في المطبخ

الفكرة الأساسية ليست أن لوح التقطيع نفسه خطر، وإنما طريقة استخدامه.

احتفظي بلوح منفصل للدجاج واللحوم والأسماك النيئة، ولوح آخر للخضروات والأطعمة الجاهزة للأكل، ونظفي الأدوات والأسطح جيدًا بعد التعامل مع الدجاج النيئ.

بهذه الطريقة تقللين فرص انتقال البكتيريا من الطعام النيئ إلى الطعام الذي لن يخضع للطهي.