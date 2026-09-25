أمطار وشبورة واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن الطقس

مع بداية أجواء الخريف، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية التي تجمع بين انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق واضطراب حركة الملاحة البحرية في عدد من المسطحات المائية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن البلاد تشهد أجواء خريفية معتدلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، والتي تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

أمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات

صورة تعبيرة عن الأرصاد

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن بعض المحافظات شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، من بينها مطروح وكفر الشيخ، موضحة أن الأمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.

وأوضحت أن سقوط الأمطار يرجع إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على تكاثر السحب الممطرة، مشيرة إلى أن فصل الخريف يمثل بداية موسم الأمطار في مصر.

خريطة عن حالة الجو

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية ستنخفض خلال الساعات المقبلة، مع استمرار فرص الأمطار على عدد من المناطق خلال الأيام القادمة.

39 درجة في جنوب الصعيد

وأشارت إلى أن البلاد لا تزال تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما يساعد على استمرار الأجواء الخريفية.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 34 درجة.

أمطار

وفي المقابل، تشهد محافظات الصعيد، خاصة جنوب الصعيد، ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى خلال فترات النهار إلى 39 درجة مئوية.

أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

وأكدت غانم أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا خلال فترات النهار على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسود أجواء معتدلة في أغلب المحافظات خلال فترات المساء والليل، وكذلك خلال ساعات الصباح الباكر.

وتصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة.

فرص أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وأوضحت أن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم محافظات شمال البلاد.

وتستمر فرص سقوط الأمطار بين ضعيفة وخفيفة، وقد تكون متوسطة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

كما تشهد بعض المناطق الداخلية فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بينما قد تمتد فرص الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث تصل إلى 10%.

رياح وشبورة مائية

ولفتت إلى أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وساعات الليل.

كما تستمر فرص ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء.

اضطراب الملاحة في خليجي السويس والعقبة

وحول حالة الملاحة البحرية، أوضحت منار غانم أن حركة الملاحة ستشهد اضطرابًا على خليج السويس وخليج العقبة، مع ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

وأكدت أن البلاد تشهد حاليًا طقسًا خريفيًا معتدلًا، إلا أن فصل الخريف يتطلب الحذر من التغيرات السريعة في الأحوال الجوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

أمطار مستمرة وانخفاض في الحرارة الأسبوع المقبل

وكشفت غانم أن فرص سقوط الأمطار ستستمر خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وأقصى غرب البلاد، إلى جانب مناطق من شمال الوجه البحري، موضحة أن شدة الأمطار تختلف من يوم إلى آخر.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، باستثناء يوم الاثنين، الذي يشهد ارتفاعًا مؤقتًا وطفيفًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

تحذير للسائقين

وشددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق خلال فترات الصباح الباكر، خاصة مع وجود الشبورة المائية، لتجنب انخفاض مستوى الرؤية.

وأكدت أن الأجواء لا تزال تسمح بارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم، مع اعتدال الطقس خلال فترات الليل، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، خاصة مع طبيعة التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الخريف.