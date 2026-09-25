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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. منتخب مالاوي يفوز على جنوب السودان بثنائية في تصفيات الأمم الأفريقية 2027

منتخب مالاوي
منتخب مالاوي
إسلام مقلد

حقق منتخب مالاوي الفوز على نظيره جنوب السودان بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

سجل هدفي مالاوي كل من أديبوجو ولويد نجاليوا في الدقيقتين 20 و64، بينما سجل هدف جنوب السودان داهتا جوزيف في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب مالاوي أول 3 نقاط في التصفيات ليتصدر المجموعة الثانية التي تضم منتخب مصر، واحتل منتخب جنوب السودان المركز الرابع في المجموعة دون نقاط.

تشكيل المنتخبين

أعلن المديران الفنيان لمنتخبي جنوب السودان ومالاوي عن تشكيل مواجهتهما في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

تشكيل جنوب السودان

حراسة المرمى: ماجاك مالينج

خط الدفاع: رهان انجير - اتنديلا مواوا - بنجاسي باكسورا - بنيامين لاكو - داهتا جوزيف

خط الوسط: شان بيتر - ماريو تابان - بول أمريكا

خط الهجوم: وليام جاما - جامو اكوا

تشكيل مالاوي

حراسة المرمى: ثول

خط الدفاع: تشارلز بيترو - لاميك - نيريندا - شمبيزي

خط الوسط: مباسي - نجاليوا - شيرو - موانجولو - سينجيني

خط الهجوم: أديبوجو

مالاوي جنوب السودان بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2027

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