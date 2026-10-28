قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام صادق: إذا رحل بيزيرا فشيكوبانزا موجود لحسم المباريات للزمالك
الحكومة: تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا حتى عام 2030.. ومستهدفات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
السفير عاطف سالم: الانتخابات الإسرائيلية الأخطر في تاريخها
البابا تواضروس يحدد 3 ركائز لخدمة الكلمة في قانون روحي جديد.. صور
حفيد عبدالناصر: ثروات أفريقيا تجعلها محط أطماع دولية.. والعلم والتكنولوجيا يؤهلانها للريادة
الحكومة: زيادة في أجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه ويتم صرفها على مرحلتين
وليد توفيق يكشف كواليس أغنية «انزل يا جميل»: آثار الحكيم رفضت أمسك إيدها وقالت لازم نتجوز الأول
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفيدة نيلسون مانديلا تدعو إلى وحدة أفريقيا واستثمار ثرواتها لصالح شعوبها

حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا
حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا
محمد كمال

دعت نديليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى تعزيز الوحدة الأفريقية وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، مؤكدة ضرورة أن تشكل مسيرة الكفاح التي خاضها الأجداد دافعًا لمواصلة البناء والتنمية في القارة.

ثروات أفريقيا يجب أن تحقق الرخاء لشعوبها

وأضافت نديليكا مانديلا، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، مساء الأربعاء، من العاصمة الروسية موسكو، على هامش تغطيته المنتدى الإعلامي الروسي، أن جدها الراحل كان مناضلًا وناشطًا مجتمعيًا يتمتع بروح إنسانية، مشيرة إلى أن دخوله عالم السياسة جاء امتدادًا طبيعيًا لانخراطه في العمل الجماهيري وإيمانه الراسخ بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

وأكدت حفيدة الزعيم الجنوب أفريقي أن تولي أبناء القارة الأفريقية زمام المبادرة في النقاشات وصنع القرار يمثل ركيزة أساسية لإيصال أصواتهم وحماية مصالحهم، مشددة على ضرورة أن يتبع التحرر السياسي مسار عملي نحو تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ومعدنية ضخمة تؤهلها لتكون من أغنى مناطق العالم، مؤكدة أهمية استثمار هذه الثروات على النحو الأمثل، بما يحقق المنفعة والرخاء لشعوب القارة، بدلًا من الاكتفاء بامتلاكها دون الاستفادة الكاملة منها.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، قالت نديليكا مانديلا إن الدور الذي تضطلع به روسيا في دعم أفريقيا يمثل فرصة، موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في توحيد الصفوف الأفريقية وتوظيف إرث الآباء والأجداد لتحقيق الاستقلال المالي المنشود.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأجيال الأفريقية الحالية تتحمل مسؤولية استكمال مسيرة الكفاح والتنمية، ومواصلة العمل من أجل الوحدة الأفريقية، بما يضمن بناء مستقبل أكثر استقلالًا وازدهارًا لشعوب القارة.

نيلسون مانديلا الوحدة الأفريقية الاستقلال الاقتصادي أفريقيا وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

أرشيفي

منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا أحمر لسكان هذه المناطق

ترشيحاتنا

مصطفي عزام

ختام ورشة عمل FIFA TMS في مقر اتحاد الكرة

سعد سمير

بعد عامين من انتهاء تعاقده.. سعد سمير يصعّد ضد مودرن سبورت بسبب مستحقاته

الزمالك

أحمد دويدار: مفيش مستحيل على الزمالك.. ويشيد بدور الجمهور في الفوز على المقاولون العرب

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد