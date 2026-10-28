حفيدة نيلسون مانديلا تدعو إلى وحدة أفريقيا واستثمار ثرواتها لصالح شعوبها

دعت نديليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى تعزيز الوحدة الأفريقية وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، مؤكدة ضرورة أن تشكل مسيرة الكفاح التي خاضها الأجداد دافعًا لمواصلة البناء والتنمية في القارة.

ثروات أفريقيا يجب أن تحقق الرخاء لشعوبها

وأضافت نديليكا مانديلا، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، مساء الأربعاء، من العاصمة الروسية موسكو، على هامش تغطيته المنتدى الإعلامي الروسي، أن جدها الراحل كان مناضلًا وناشطًا مجتمعيًا يتمتع بروح إنسانية، مشيرة إلى أن دخوله عالم السياسة جاء امتدادًا طبيعيًا لانخراطه في العمل الجماهيري وإيمانه الراسخ بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

وأكدت حفيدة الزعيم الجنوب أفريقي أن تولي أبناء القارة الأفريقية زمام المبادرة في النقاشات وصنع القرار يمثل ركيزة أساسية لإيصال أصواتهم وحماية مصالحهم، مشددة على ضرورة أن يتبع التحرر السياسي مسار عملي نحو تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ومعدنية ضخمة تؤهلها لتكون من أغنى مناطق العالم، مؤكدة أهمية استثمار هذه الثروات على النحو الأمثل، بما يحقق المنفعة والرخاء لشعوب القارة، بدلًا من الاكتفاء بامتلاكها دون الاستفادة الكاملة منها.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، قالت نديليكا مانديلا إن الدور الذي تضطلع به روسيا في دعم أفريقيا يمثل فرصة، موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في توحيد الصفوف الأفريقية وتوظيف إرث الآباء والأجداد لتحقيق الاستقلال المالي المنشود.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأجيال الأفريقية الحالية تتحمل مسؤولية استكمال مسيرة الكفاح والتنمية، ومواصلة العمل من أجل الوحدة الأفريقية، بما يضمن بناء مستقبل أكثر استقلالًا وازدهارًا لشعوب القارة.